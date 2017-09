Un policier au grand coeur aide un homme à se trouver un emploi

Un moment inoubliable pour un policier de St. Louis, aux États-Unis : pendant qu’il patrouillait, il a appris à un homme qui se rendait à une entrevue pour un emploi à nouer sa cravate.

Et encore mieux, son bon geste a permis à Willie Hacher d’obtenir l’emploi!

C’est le service de police de la Ville de St. Louis qui a partagé l’histoire sur sa page Facebook. Pendant qu’ils patrouillaient à une station de métro, l’agent Carper et le sergent Marshall se sont fait approcher par un homme en pantalon et chemise, cravate à la main. Il leur a avoué qu’il ne savait pas faire de nœud de cravate, mais qu’il s’en allait à une entrevue pour un emploi.

Le sergent Marshall s’est porté volontaire pour lui montrer.

«C’était un chouette moment, a raconté le policier à ABC News. C’est un des meilleurs moments de ma carrière. Je suis très content d’avoir pu vivre ça. J’ai été très surpris.»

Il a fallu une bonne dizaine de minutes avant que Willie Hatcher, un homme noir, se décide à venir leur parler. Dans cette ville, les tensions sont vives entre le corps policier et la communauté noire. Une manifestation est d’ailleurs survenue dans les derniers jours après l’acquittement d’un policier blanc.

«Je ne savais pas s’il voulait venir nous voir pour nous signaler son mécontentement avec les policiers», raconte M. Marshall. «C’était tellement un beau moment, juste une personne qui en aide une autre. Ça a effacé le fait que les gens sont en colère contre la police.»

La publication du service de police a été aimée par plus de 10 000 personnes et partagée plus de 3000 fois. M. Hatcher a par la suite commenté la publication, soulignant qu'il avait maintenant trois emplois.