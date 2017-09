Une femme atteinte du cancer est privée de revenus par Québec

Une femme de Drummondville atteinte du cancer vit des moments difficiles. En plus de combattre la maladie, elle doit se battre pour réussir à joindre les deux bouts.

Depuis les trois derniers jours, Claudine est en plein traitement de chimiothérapie, l’option qui a été retenue pour vaincre le deuxième cancer qui l'afflige en neuf ans.

Lundi dernier, elle a appris qu'elle n'aurait plus droit à sa prestation sociale, soit 202 $ qu'elle percevait tous les mois, faute de pouvoir travailler.

«C'est certain que je garde le moral, mais un moment donné, assez, c'est assez. J'ai travaillé toute ma vie, payé mes impôts et là on m'abandonne», a-t-elle dit en entrevue avec TVA Nouvelles.

La raison invoquée: la valeur de ses biens acquis au fil des ans alors qu'elle travaillait.

Grande amoureuse de promenades, elle a fait l'acquisition d'une moto il y a sept ans. Alors qu'elle était représentante sur la route, elle a dû s'acheter une nouvelle voiture. Aujourd’hui, les conséquences sont nombreuses puisqu’elle a dû entre autres quitter son appartement faute de pouvoir payer son loyer.

Mme Côté espère maintenant que le gouvernement réévalue son dossier. En plus d'avoir à subir les traitements pour vaincre son cancer du foie, elle craint de n'avoir la force de livrer bataille au gouvernement.