Une version de «Blue Moon» aux États-Unis

Les opérations menées par Justine Laurier et son équipe chez Blue Moon seront adaptées à la sauce américaine. La scénariste et productrice Corinne Marrinan rédigera et réalisera le pilote de ce qui pourrait être une nouvelle vie pour «Blue Moon», a-t-on appris mercredi.

Producteur chez Aetios Productions, compagnie à l'origine du plus important succès du Club illico (5,7 millions de visionnements des deux premières saisons), Michel Trudeau est ravi que la série ait convaincu un «showrunner» américain de se lancer dans l'aventure.

«Ce qu'il y a de plus difficile, c'est d'intéresser un Charles Lafortune, une Fabienne Larouche, un Luc Dionne américains de refaire ce qu'on fait. Ce n'est pas évident», a-t-il dit.

Corinne Marrinan compte déjà plusieurs réussites à son actif. Elle a entre autres produit de nombreux épisodes de la populaire série «CSI: les experts» et de ses dérivés. Elle a aussi gagné un Oscar en 2006 pour le documentaire court «A Note of Triumph: The Golden Age of Norman Corwin».

Un goût de «Homeland»

Selon Michel Trudeau, le caractère distinctif de la production originale québécoise «Blue Moon» – tout comme celui de l'encensée série «Homeland» – a joué un effet positif dans le développement du projet.

«Il y a beaucoup d'offres du côté américain dans les domaines militaire et de l'espionnage, mais comme dans le cas de "Homeland", un concept israélien, l'approche est différente. Est-ce dû à la différence de moyens, parce que les Américains en mettent beaucoup dans les effets spéciaux? Nous, on est obligés de travailler un peu plus au niveau des ambiances, des relations, des personnages, etc. Ça peut être perçu comme une faiblesse, mais aussi comme une force.»

Portée par Karine Vanasse?

Déjà vue et appréciée au petit écran américain, notamment grâce à la diffusion des séries «Revenge» et «Pan Am», Karine Vanasse pourrait-elle reprendre son rôle de Justine?

«Karine aimerait beaucoup ça, a avoué Michel Trudeau. Ça ne nous appartiendra plus, malheureusement. À partir du moment où les Américains sont impliqués dans un projet, c'est la grosse affaire. Ce sont de grosses agences, de gros studios, mais on va leur dire: "elle est vraiment bonne, elle a déjà tourné pour vous".»

Michel Trudeau se plaît également à penser que certaines scènes de la version américaine seront tournées au Canada.

Par ailleurs, la troisième saison de «Blue Moon», réalisée par Rafaël Ouellet en 4K, sera déposée sur Club illico au début de 2018.