Vincent Leclerc tourne avec Spider-Man

Vincent Leclerc a décroché un rôle dans Chaos Walking, un «thriller» de science-fiction américain présentement en tournage au Québec.

Réalisé par Doug Liman, cinéaste derrière The Bourne Identity avec Matt Damon, Edge of Tomorrow avec Tom Cruise et Mr. & Mrs. Smith avec Angelina Jolie et Brad Pitt, Chaos Walking brosse le sombre portrait d’une planète sans femmes frappée d’un virus qui rend ses habitants capables de lire les pensées des autres, créant une cacophonie qui s’apprête à rendre tout le monde fou.

Ce long métrage met en vedette Tom Holland, le nouvel interprète de Spider-Man. La tête d’affiche des plus récents films de Star Wars, la comédienne britannique Daisy Ridley, apparaîtra également au générique, tout comme Mads Mikkelsen (Hannibal, Casino Royal), Kurt Sutter (Sons of Anarchy), le chanteur Nick Jonas et Demián Bichir (Alien: Covenant).

En entrevue au «Journal de Montréal», Vincent Leclerc, qu’on a également pu voir aux côtés de Leonardo DiCaprio dans The Revenant en 2015, parle d’un «beau petit rôle d’une quinzaine de jours de tournage».

«C’est le fun: je retrouve beaucoup de techniciens québécois, beaucoup de gens des Pays d’en haut, raconte l’interprète de Séraphin. Je suis très content. J’ai beaucoup de belles petites scènes à défendre et beaucoup d’action. J’aime ce genre de tournage, parce que c’est différent de tout ce qu’on fait au Québec.»

Un rôle physique

Sous contrat avec Lionsgate, le distributeur américain de Chaos Walking, Vincent Leclerc est tenu au plus grand secret concernant son personnage. Il précise néanmoins qu’il s’agit d’un défi sur le plan physique.

«C’est un beau cadeau, précise l’acteur de 40 ans. J’ai un look d’enfer qui est magnifique», ajoute-t-il.

Le tournage de Chaos Walking, une adaptation d’une trilogie du romancier britannique Patrick Ness, se déroule actuellement en Mauricie. L’équipe devrait débarquer à Montréal dans quelques semaines.

Avec Denys Arcand

Vincent Leclerc participera au tournage d’un autre long métrage cet automne, Le triomphe de l’argent de Denys Arcand. Il campera le confident du personnage principal, un coursier interprété par Alexandre Landry.

«C’est un beau rôle. Si je lui rends justice, ça ne va ressembler à rien de ce que j’ai fait jusqu’ici.»

«Je suis très content, poursuit le comédien. C’est quelque chose de plus émotif, très différent de Chaos Walking. Ça crée un bel équilibre ces temps-ci. Je suis chanceux.»

La sortie en salle de Chaos Walking est prévue pour mars 2019, selon IMDb.