Boney M pour clore l'été 2017

L'Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières va clore sa saison avec la légendaire Liz Mitchell et ses musiciens, mieux connu sous le nom de Boney M.

Au cœur d'une tournée mondiale, la formation interprète de «Daddy Cool», «River of Babylone» et «Rasputin» sera à Calgary vendredi soir, à Trois-Rivières samedi et à Winnipeg dimanche.

Deux jeunes promoteurs indépendants, âgés d'à peine 30 ans, ont loué l'Amphithéâtre Cogeco et organisé la venue du groupe en Mauricie.

«C'est un spectacle exclusif pour nous. Ce sera leur seul arrêt dans l'est du Canada. Ils ne sont pas venus au Canada depuis quelques années, mais ils sont toujours très actifs en Europe», a expliqué Joe Véronneau.

C'est la première fois que l'Amphithéâtre Cogeco présentera une soirée disco.

«On a eu l'orchestre symphonique, Céline Dion, on a fait du pop («La Voix»), du rock et du blues, dont les ZZ Top, on a aussi reçu des humoristes (Jean-Marc Parent) et chaque fois, la vente de billet s'est bien déroulée. On est contents d'avoir une programmation si diversifiée», a indiqué le directeur général de l'Amphithéâtre Cogeco, Steve Dubé.

Au cours de l’été, l’Amphithéâtre Cogeco a notamment présenté des prestations de Styx, de la revue musicale «Grease», du Cirque du Soleil et d’«Elvis Expérience».