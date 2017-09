Colère chez des enseignants de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay

La colère gronde chez les enseignants du secondaire à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay en raison d'une nouvelle exigence de l'organisme, qui les oblige à détailler les heures consacrées aux tâches éducatives et complémentaires, et à respecter l'horaire.

«Il y a beaucoup de colère et l'ambiance est très tendue», a affirmé la présidente du Syndicat de l'enseignement de Saguenay, Aline Beaudoin. Elle a présidé une assemblée syndicale d'urgence, un mois à peine après la rentrée.

La mesure exigée est conforme avec la convention collective, mais le syndicat la juge mal adaptée.

«Si un professeur doit faire du tutorat avec un élève en difficulté le jour 4, mais que cet élève traverse un épisode de désorganisation le jour 1, qu'est-ce qu'on fait?», questionne la présidente.

«Pourquoi en demander plus à des enseignants qui sont déjà à bout de souffle, a souligné un enseignant. Seulement à mon école, on parle de 80 000 heures de plus à travailler durant l'année. On ne peut pas accepter ça!»

La Commission scolaire a répliqué qu'il s'agit d'une question d'efficacité. L’idée est aussi de mieux déployer les services directs à l'élève. «Nous avons compilé les données dans une école depuis le début de l'année scolaire, a expliqué la porte-parole Hélène Aubin. Uniquement dans cette école, on récupérerait annuellement 2000 heures de services directs à l'élève.»

La Commission scolaire prévoit rencontrer son personnel enseignant pour lui expliquer les visées de cette directive.