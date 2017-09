Corps d’Yvon Lacasse retrouvé: entre tristesse et soulagement

La découverte du corps d’Yvon Lacasse a suscité beaucoup de tristesse, mais aussi un grand soulagement pour ses proches.

C’est ce qu’est venu raconter le député d’Argenteuil, Yves St-Denis, qui est aussi un ami de la famille, en entrevue sur les ondes de LCN.

Mercredi, les policiers de la Sûreté du Québec sont parvenus à retracer le corps du septuagénaire porté disparu dans la nuit de jeudi à vendredi, à Arundel, une municipalité qui se trouve à une quarantaine de minutes de route de Lachute, où il se trouvait quand il a rencontré Ugo Fredette.

M. St-Denis s’est joint aux fouilles organisées la fin de semaine passée. «Les deux journées où on a participé aux recherches étaient assez remplies d’émotion», a-t-il décrit.

Rapidement, ils ont toutefois commencé à se résoudre à la triste conclusion qu’on a connue mercredi. «C’est sûr que ce n’est pas le dénouement qu’on souhaitait», a-t-il précisé.

Le député a profité de cette tribune pour souligner le professionnalisme des policiers affectés à l’enquête, tout comme le bon travail des nombreux bénévoles, dont l’implication était «réconfortante» pour la famille de M. Lacasse.

«Comme on dit souvent: on n’est pas riches, mais on est tissés serrés dans Argenteuil», a dit M. St-Denis, qui se souvient d’Yvon Lacasse comme étant «un être généreux, toujours prêt à aider tout le monde, jovial».