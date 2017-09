Des émotions fortes pour les enfants de Félix Leclerc

À quelques kilomètres de son île d’Orléans adorée, Félix Leclerc a été la star de la soirée au Palais Montcalm, mercredi soir, quand son fils Francis a dévoilé pour la première fois en public «Pieds nus dans l’aube», son film tiré du roman autobiographique de son père, disparu il y a vingt-neuf ans.

«C’est une grosse fête», a partagé Francis Leclerc, qui a accepté de revisiter pour la première fois l’œuvre de son père après avoir mis le projet de côté pendant vingt ans. Et qui a fait cadeau de la première au Festival de cinéma de la ville de Québec.

Les soirs de première font invariablement vivre des émotions fortes aux artisans d’un film. Mais mercredi, il fallait ajouter la fébrilité de la famille Leclerc, qui a foulé le tapis rouge pour voir ce film qui revient sur une année charnière dans l’enfance de Félix Leclerc.

À peu près tous les comédiens, dont Roy Dupuis et Justin Leyrolles Bouchard, qui interprète le jeune Félix, étaient d’ailleurs au rendez-vous pour cette soirée gala, au cours de laquelle le FCVQ a fait connaître les lauréats de sa septième édition.

Des pleurs

Signe que les émotions s’annonçaient à fleur de peau, Francis Leclerc a tenu à offrir un visionnement privé du film à sa mère et sa sœur Nathalie, mardi.

«C’était super. J’avais besoin de voir qu’elles sont touchées. Elles ont commencé à brailler dix-sept minutes avant la fin. J’étais content d’avoir réussi mon coup avec elles», a dit Francis Leclerc.

Quelques minutes avant la projection de mercredi, Nathalie Leclerc, qui était accompagnée de ses enfants, était encore aussi énervée qu’émue.

«Il y a quelque chose dans le film, que je ne peux pas dévoiler, qui donne un coup dans le visage, et j’ai éclaté en sanglots.»

Pour ne pas oublier

Depuis quelques années, Roy Dupuis (qui joue Léo, le père du jeune Félix) a le luxe de pouvoir choisir les projets de film qui lui tentent vraiment. Dans le cas de «Pieds nus dans l’aube», c’est la présence derrière la caméra de Francis Leclerc qui l’a convaincu de dire oui.

«Si ça n’avait pas été lui, je ne l’aurais pas fait. Pour qu’il prenne une histoire de son père et en fasse un film, ça signifie qu’il y avait pensé longtemps et c’était important pour lui. En plus, j’adore travailler avec lui.»

Le vétéran comédien admet aussi que participer à un film à propos d’un personnage historique lui a donné une motivation supplémentaire.

«Pour moi, c’est important de ne pas oublier d’où on vient. On ne connaît pas beaucoup notre histoire et ça peut parfois nous porter à faire de mauvais choix», conclut Dupuis.