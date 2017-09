Un arnaqueur a floué plusieurs enfants autistes et leur famille en vendant des chiens d’assistance dont certains étaient malades, agressifs ou inadaptés. L’entreprise Mille soutiens canin, de Greenfield Park, promettait pourtant un «dressage personnalisé» qui répondait aux besoins des enfants.

Fanny Mercier et Martin Gagnon ont déboursé près de 10 000$ pour offrir un chien d’assistance à leur garçon Frédérick, jeune autiste non verbal. «On voulait lui donner un support émotionnel et psychologique. Peut-être que toute la famille aurait pu recommencer à dormir», explique la mère de famille. Or, lorsque Frédérick a reçu son chien, Kiba, rien ne s’est passé comme prévu.

Un chien malade

Une autre famille de la Rive-Sud de Montréal a reçu un chien malade, qui a souffert d’une grave infection quelques jours seulement après la livraison. « Notre chien Faith souffrait d’un pyomètre. Nous avons dû la faire opérer d’urgence et débourser 2700$ », explique Élyse Pelletier.

Une fois la santé retrouvée, le comportement du chien est devenu intolérable. «Lorsqu’elle croise un autre chien, elle devient complètement folle. Elle saute plus haut que moi», raconte Élyane, la fille d’Élyse Pelletier. Faith est à un tel point incontrôlable que la famille a dû recouvrir les fenêtres de sa maison pour éviter tout contact visuel avec l’extérieur.

«Moi aussi, j’ai reçu un chien totalement incontrôlable et inadapté», tonne Yannick Cliche, le père d’Ariane, fillette autiste.

«Nous voulions un chien pour sortir dehors et aider notre fille à confronter ses angoisses», explique sa mère Chantal. Leur chien Maïka, entraîné par Mille soutiens canin, n’obéit à aucune commande de base. «Je me sens stressée quand je promène Maïka et qu’elle tire la laisse dans tous les sens», souligne Ariane.

Bruno Beauregard nie tout

Aujourd’hui, les familles flouées se retrouvent sans recours car l’entreprise Mille soutiens canin a déclaré faillite cet été. L’émission «J.E.» a toutefois réussi à retracer son dirigeant, Bruno Beauregard, dans le stationnement d’une épicerie. Ce dernier assure n’avoir rien à se reprocher. Voici un extrait de l’échange que nous avons réalisé:

«Il y a des chiens d’assistance qui ne sont pas capables de monter les escaliers, est-ce normal? Je n’ai jamais vu ça. Des chiens malades? Des chiens malades non plus.Pourquoi vous avez vendu votre condo et quitté Greenfield Park, changé vos numéros de téléphone? Je ne fuis pas. Vous ne fuyez pas, mais vous ne répondez plus au téléphone et vous n’allez pas en cour! La compagnie est en faillite, monsieur.»

La Maison des gros nounours est le seul élevage au Canada à produire des chiens de race Terre-Neuve bruns, dont le chien Kiba est issu. Claudie Mayrand, propriétaire de l’élevage, se dit aussi victime de Mille soutiens canin et précise qu’elle n’est en cas aucun responsable du comportement du chien Kiba à la suite du dressage effectué par Bruno Beauregard. «Je suis aux côtés des familles et j’ai aussi été flouée par Bruno Beauregard», souligne-t-elle.