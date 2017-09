Des équipements aéroportuaires coûteux mais inopérants

Des équipements de stockage de carburant acquis pour près de deux millions de dollars, il y a deux ans à l'aéroport de Trois-Rivières, n'ont toujours pas fonctionné.

Les pompes et les réservoirs doivent principalement servir à l'atelier Premier Aviation, afin de retirer et emmagasiner le kérosène des aéronefs amenés pour entretien. Des problèmes dans l'installation et le fonctionnement des équipements, mais aussi des changements imprévus dans les normes de Transports Canada sont à l'origine des retards et des coûts supplémentaires.

Même si ce n’est pas confirmé, ces coûts additionnels seraient de l'ordre de la centaine de milliers de dollars. «Évidemment c'est un système de réservoir et de pompes. Alors ça, il faut que ça fonctionne. Il y a eu des délais avant qu'on les mette en fonction ce qui a causé d'autres problèmes plus mineurs qui ont occasionné des délais», explique Jean Côté, le responsable du dossier à Innovation et Développement Trois-Rivières. Il y a des choses qui n'étaient plus sous la garantie, donc ça a occasionné des frais additionnels».

Les installations devraient être fonctionnelles sous peu assure-t-on. La ville minimise l'impact de ces difficultés. «Il y a trois ans, on prévoyait payer quatre millions pour ces équipements. Finalement on les a eus pour 1,8 million. L'économie a été majeure de sorte que même en considérant les coûts additionnels l'affaire reste avantageuse», plaide Mario De Tilly, le directeur d'Innovation et Développement Trois-Rivières.