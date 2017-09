Des jeux d’eau ouverts exceptionnellement ce week-end à Montréal

Plusieurs jeux d'eau de la Ville de Montréal rouvriront leurs robinets en prévision de la canicule prévue ce week-end.

Presque tous les arrondissements ont confirmé qu’ils rallongeront la saison d’au moins une de leurs installations, tandis qu'il fut impossible de vérifier les intentions de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, jeudi.

L’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension ouvrira exceptionnellement les pataugeoires Nicolas-Tillemont et Jarry en fin de semaine, une première pour ce secteur à cette période-ci de l’année.

Les arrondissements ferment habituellement leurs jeux d’eau, piscines et pataugeoires près de la mi-septembre.

Les résidents peuvent vérifier sur le site de leur arrondissement pour voir quels parcs de la métropole ouvriront leurs installations pour pallier aux chaleurs intenses du week-end.

Aucune piscine rouverte

Les Montréalais devront cependant se contenter des piscines intérieures pour une baignade de fin d’été.

Plusieurs arrondissements ont expliqué que leurs piscines sont fermées et le resteront, car elles ont déjà été préparées pour hiverner et que les sauveteurs, pour la plupart des étudiants, sont de retour à l’école et donc dans l’impossibilité de travailler.

Environnement Canada prévoit un maximum de 25 degrés Celcius sans le facteur humidex pour ce samedi et 27 degrés Celcius ce dimanche.

Selon les données de l’agence gouvernementale, la plus haute température enregistrée un 23 septembre, entre 1941 et 2015, a été de 30 degrés Celcius en 1961, tandis que le mercure indiquait -1,7°C en 1974.