Des milieux humides sont menacés

Une ville de la Montérégie s’apprête à permettre à un promoteur immobilier de construire des maisons dans un milieu humide alors qu’une étude commandée par la Ville conclut qu’il vaudrait mieux ne pas y toucher.

Plusieurs citoyens et écologistes ont tenté mardi soir de convaincre les élus de Saint-Zotique de changer le règlement de zonage pour empêcher le promoteur immobilier Les Développements Grand Ouest inc. de réaliser un ensemble résidentiel dans une zone où la biodiversité est jugée riche.

On retrouve dans la zone humide de Saint-Zotique plusieurs espèces d’animaux et de plantes rares.

Or, depuis les années 1970, le règlement de zonage permet de construire des résidences et même des tours comptant jusqu’à neuf étages dans la zone humide.

Mardi, cinq des six conseillers municipaux ont voté pour ajouter des balises afin d’encadrer le travail du promoteur et respecter l’aménagement des zones humides.

Or, le maire Yvon Chiasson a manifesté le désir d’utiliser son droit de veto dans les prochains jours sur la décision puisqu’il préfère reporter cette question après les élections.

Une situation qui pourrait donner le feu vert au promoteur pour entamer les travaux prochainement selon le conseiller municipal Éric Lachance.

«S’il utilise son droit de veto, cela reviendrait à donner le pouvoir au promoteur de faire ce qu’il veut sur son terrain. Il pourrait construire des tours de neuf étages», a-t-il dit.

Le maire affirme que le promoteur a un droit acquis qui lui permet de développer les terrains.

«Son terrain est zoné blanc, il a donc le pouvoir de construire des résidences dessus, mais on veut limiter la hauteur. Je sais que les citoyens ne veulent pas de tour de six ou neuf étages et je les comprends», a-t-il ajouté lors du conseil municipal mardi.

Dans un rapport rédigé par la firme Englobe en juillet 2016, il est évoqué que les milieux humides sur le terrain du promoteur forment des habitats naturels avec une biodiversité importante et doivent être conservés pour assurer la survie des espèces protégées, peut-on lire.

Le grand chef de la tribu mohawk de Kanesatake, Serge Simon, a mis en garde contre les répercussions engendrées par la destruction des marais qui bordent le lac Saint-François.

«Vous vous apprêtez à faire une immense erreur, puisque ce sont dans ces milieux humides qu’on retrouve une grande quantité de plantes médicinales qui permettent de guérir les humains», a expliqué celui qui est conseiller environnemental pour les peuples des Premières Nations au Canada.

Une partie du terrain en question sert actuellement de zones protectrices pour les maisons dans le cas où il y aurait des inondations. C’est du moins ce qu’estime une résidente qui vit sur la berge depuis 40 ans.

«Cette zone tampon nous protège en cas d’inondations, bien que le barrage de Beauharnois contrôle le niveau, on ne sait jamais quand cela ne sera plus le cas avec les changements climatiques», a expliqué Marie-Martine Richer.

Le courtier immobilier qui agit à titre de porte-parole du projet, Richard Campeau, a assuré que celui-ci va tenir compte des espaces naturels.

«M. Michaud entend ne pas détruire les milieux humides sur le bord de l’eau. Il en a tenu compte selon ce qu’il m’a expliqué», a expliqué Richard Campeau, le courtier immobilier mandaté par le promoteur.