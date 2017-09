Elle donne naissance à son 20e enfant

Une femme de la Grande-Bretagne a donné naissance à son 20e enfant, lundi, au Royal Lancaster Infirmary et cette fois, elle jure que son 11e garçon sera le dernier.

Sue Radford n’a eu besoin que de quelques poussées pour tenir dans ses bras Archie, son nouveau-né, un bébé de 8 livres et 6 onces. En manque d’inspiration pour trouver un prénom, le couple a demandé à leurs 19 autres enfants d’en choisir un, a rapporté le média britannique «The Sun».

«Nous sommes heureux de terminer avec un nombre pair, a indiqué la maman. C’est étrange de me dire que je n’en aurai plus.»

Sue, 42 ans, et Noel Radford, 46 ans, avaient tous les deux été placés en adoption après leur naissance.

Ils ont eu leur premier enfant (Chris) en 1989 alors que Mme Radford n’avait que 14 ans. Elle a décidé de garder le petit et ce n’est que quatre ans plus tard que les tourtereaux ont choisi de former un couple.

Un an plus tard, Sophie, leur première fille est née. «Nous avions l’intention d’avoir trois enfants, a affirmé Noel. On a aimé être entourés d’enfants, nous avons tout simplement décidé de continuer.»

Pendant la neuvième grossesse de Sue, Noel a subi une vasectomie. Cependant, ils ont décidé d’avoir d’autres enfants et il a subi l’opération inverse, qui selon lui est encore plus douloureuse.

En 2014, une grossesse de madame Radford a été interrompue à 23 semaines. Le petit garçon se serait prénommé Alfie.

Chris, 28 ans, Sophie, 23 ans, Chloé, 22 ans, Jack, 20 ans, Daniel, 18 ans, Luke et Millie 16 ans , Katie, 14 ans, James, 13 ans, Ellie, 12 ans, Aimee, 11 ans, Josh, 10 ans, Max, 8 ans , Tillie, 7 ans, Oscar, 5 ans, Casper, 4 ans, Hallie, 2 ans, et Phoebe, 13 mois, sont les 19 autres enfants du couple.

De plus, ils sont les grands-parents des trois enfants de Sophie.