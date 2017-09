En fugue pour la 3e fois en un peu plus d’un an

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a demandé l’aide du public, mercredi soir, afin de retrouver un adolescent de 16 ans en fugue depuis le 21 août.

Dylan Boucher en est à sa troisième fugue en moins d’un an et la dernière aura duré un mois quand il a été retrouvé au mois de mai dernier.

Le jeune homme de 1,88 m (6 pi 2 po) et 100 kg (220) a quitté sa résidence du secteur de Beauport le 21 août et n’a pas été revu depuis. Il a les cheveux et les yeux bruns.

Au moment de sa disparition, il portait une veste à capuchon noir, une casquette et un sac à dos noir avec une bande réfléchissante blanche.

Selon le SPVQ, il pourrait se trouver dans le secteur Limoilou ou de la basse-ville de Québec.

Sa famille a des raisons de craindre pour sa sécurité.

Toute personne l’apercevant est invitée à composer le 911 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418-641-AGIR (2447) et pour les gens de l’extérieur de la ville de Québec, le 1-888-641-AGIR, sans frais partout à travers l’Amérique du Nord. Les informations reçues seront traitées de façon confidentielle. Le dossier en référence est le QUE170821091.