Âge légal pour fumer du pot : «Que l’Ontario décide pour nous!»

Quel devrait être l’âge légal pour consommer du cannabis une fois que cette drogue deviendra légale ? La question crée le débat, autant à l’Assemblée nationale qu’à l’émission La Joute.

L’Ontario a fixé pour sa part l’âge minimum à 19 ans. Au Québec, la Coalition avenir Québec aimerait que l’âge minimum soit de 21 ans, une idée balayée du revers de la main par le premier ministre Philippe Couillard lors de la période des questions.

«Est-ce qu’il pense sérieusement qu’il va empêcher les jeunes de 18 à 21 ans de fumer du pot? Allô la Terre... Ils en fument déjà et ils vont continuer à en fumer. [...] On est les voisins de l’Ontario, qui vient de fixer l’âge à 19 ans. Qu’est-ce qui va arriver sur les ponts de la rivière Outaouais si les âges sont très différents entre les deux provinces?»

Le jouteur Bernard Drainville n’est pas du tout d’accord avec l’argumentaire du premier ministre.

«À ce rythme-là, on n’a plus rien à décider, s’insurge-t-il. Que l’Ontario décide pour nous! C’est assez ridicule de dire que l’Ontario a décidé que c’était 19 ans, donc nous au Québec on va suivre.»

L’attitude même du chef libéral a fait sourciller l’analyste.

«Philippe Couillard dit à François Legault, essentiellement, "vas te faire foutre avec tes arguments, allô la Terre". Legault fait bien de mener ce débat-là», croit M. Drainville.

La stratégie d’opposition de François Legault pourrait rapporter, croit pour sa part Luc Lavoie.

«C’est un positionnement politique qui le sert bien, parce qu’il est le seul à adopter une position comme ça. Il est contre, mais comme il ne peut pas l’empêcher, il demande de plus en plus de prohibition. C’est habile politiquement.»

Toutefois, concède-t-il, on ne peut se mettre la tête dans le sable.

«On ne peut pas parler d’un débat où il n’y a personne qui consomme du pot, et à un moment donné c’est légal et tout le monde se met à en consommer, soulève-t-il. Ce n’est pas ça qui arrive. Le monde en consomme du pot, et les jeunes en trouvent dans les cours de récréation et partout où ils veulent.»

Pour ce qui est de l’âge minimum, Bernard Drainville s’est prononcé pendant l’émission : il est «de plus en plus convaincu que ce devrait être 21 ans au Québec», entre autres pour des raisons de santé mentale.

«Les arguments des psychiatres m’ont vraiment ébranlé sur cette question-là», souligne-t-il, énumérant les risques de consommer de la drogue pendant la phase de développement du cerveau : problèmes de santé mentale, schizophrénie, paranoïa et autres.

«Il en a fumé du bon»

En plein débat, Bernard Drainville a décoché une flèche à son vis-à-vis : «Des fois, je l’écoute parler et je me dis qu’il en a fumé du bon!»

Du tac au tac, Luc Lavoie lui a renvoyé la balle ! «Des fois, je t’écoute parler et je me dis que tu devrais en prendre!», lance-t-il à Bernard Drainville, un échange qui a causé l’hilarité générale dans le panel.