Lessard demande plus d’argent pour faire face au libre-échange avec l’Europe

Le ministre de l’Agriculture demande plus d’argent d’Ottawa pour dédommager les producteurs laitiers et fromagers canadiens qui subiront les impacts de l’accord de libre-échange avec l’Europe, entré en vigueur jeudi.

Annoncé en novembre 2016, le projet d’indemnisation fédérale prévoyait 250 millions $ sur cinq ans pour les fermes laitières canadiennes, et 100 millions $ sur quatre ans pour les transformateurs laitiers. Ces fonds devaient notamment permettre à l’industrie de se moderniser pour augmenter en efficacité.

«Les sommes étaient certainement insuffisantes», a affirmé le ministre de l’Agriculture, Laurent Lessard, jeudi, expliquant que le «fédéral a fermé les livres après sept jours de demande».

«On demande aux producteurs laitiers du Québec de nous déposer ce qu’ils avaient à demander au gouvernement fédéral et ça nous permettra de quantifier [l’aide nécessaire]», a ajouté M. Lessard.

Demande non chiffrée

Le ministre n’a toutefois pas voulu s’avancer sur le montant précis qu’il aimerait obtenir du fédéral. «On est assez agressif sur les demandes», a-t-il toutefois indiqué.

Laurent Lessard se dit d’ailleurs «confiant» d’obtenir d’Ottawa l’aide nécessaire, puisque cette entente est «bonne pour le fédéral, bonne pour le provincial».

Par ailleurs, la ministre de l’Économie, Dominique Anglade, est convaincue que le Québec profitera d’une balance commerciale positive à la suite de l’adoption de cet accord, notamment grâce à un accès à plus de 500 millions de nouveaux consommateurs.

«Une dizaine de missions commerciales sont prévues, notamment en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, et nous allons nous assurer de répondre aux besoins de nos entreprises, mais c’est vraiment à elles de jouer, maintenant, et de saisir les opportunités d’affaires», a-t-elle expliqué.

Important manque à gagner

De son côté, l’Union des producteurs agricoles (UPA) parle d’un manque à gagner très important pour l’industrie québécoise du fromage, alors que l’AECG permet maintenant à l’Union européenne d’augmenter la quantité de fromage destiné au marché canadien. Les quotas passent ainsi de 20 000 tonnes à 37 000 tonnes par année, soit 17 000 tonnes supplémentaires.

«Les 17 000 tonnes de fromage européen représentent des pertes permanentes et récurrentes de 150 millions $ par année pour les producteurs laitiers et d’un autre 150 millions $ par année pour les producteurs fromagers. On est donc très loin du compte. D’autant plus que le Québec produit plus de la moitié des fromages canadiens et plus de 60 % des fromages fins et artisanaux», a indiqué par courriel Patrice Juneau, conseiller principal Affaires publiques et relations médias pour l'UPA.