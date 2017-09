L'Estrie mitigée sur le partage des pourboires

Clients et restaurateurs ont des avis partagés sur la possibilité de redistribuer les pourboires entre les serveurs et les cuisiniers. Deux restaurateurs de Montréal ont appliqué cette formule pour réduire l'écart des salaires de leurs employés et TVA Nouvelles a sondé le terrain en Estrie.

Kim et Julie donnent toujours un pourboire de 15 % lorsqu'elles sont satisfaites du travail des serveurs. Elles seraient favorables à l'idée d'inclure sur la facture un pourboire destiné aux serveurs et aux cuisiniers.

«C'est un travail d'équipe», a expliqué Julie.

«Les cuisiniers travaillent aussi fort que les serveurs. Donc, peut-être pas 50-50, mais il faudrait qu'une bonne partie soit remise aux cuisiniers aussi», a indiqué pour sa part Kim.

Certains clients ont l'impression qu'ils seraient pénalisés par l'augmentation du prix des repas. Ceux-ci préféreraient avoir la liberté de verser le pourboire de leur choix.

«Non, parce que si on n’a pas un bon service, c'est une façon de dire qu'il y a quelque chose qui cloche», a dit Monique, une cliente.

Geneviève Fillion est passionnée par son métier de chef au restaurant OMG de Sherbrooke. Elle est d'avis que les cuisiniers seraient davantage motivés s'ils recevaient une partie des pourboires.

«C'est sûr que ça donnerait un bon coup de main et que la motivation serait au rendez-vous pour nos troupes. On verrait peut-être aussi une moins grande pénurie. Car en ce moment, c'est vraiment difficile de trouver de la main-d'œuvre», a soutenu Mme Geneviève Fillion.

Le Conference Board estime qu'il va manquer environ 8700 travailleurs dans le domaine de la restauration d'ici 2020. Trouver du personnel qualifié est donc un défi pour les restaurateurs. Partager les pourboires pourrait être une piste de solution. Mais est-ce la bonne?

«Il faut un partage plus équilibré, mais je ne crois pas que c'est aux consommateurs de payer pour ce partage-là. La solution doit venir à l'interne, soit une redistribution des pourboires qui est à voir à l'avenir», a indiqué Jean-Philippe Samson, actionnaire du Restaurant OMG.

En ce moment, il est interdit aux restaurateurs d'instaurer un système de partage des pourboires. Seuls les employés peuvent décider de le faire d'un commun accord.

«C'est une piste de solution valide qui va plaire à une majorité des restaurateurs», a estimé Martin Vézina, de l'Association des restaurateurs du Québec.

Cette dernière espère que le gouvernement répondra à sa demande lors de la révision des normes du travail cet automne.