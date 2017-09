«Notre campagne publicitaire a été incomprise», dit le chanteur d’Arcade Fire

La campagne de marketing orchestrée par Arcade Fire autour de la sortie de son nouvel album, «Everything Now», a causé plus de tort que de bien au groupe montréalais. Dans une entrevue au site web américain «Vulture», parue jeudi, le chanteur Win Butler admet que la campagne a peut-être raté la cible.

En juillet dernier, quelques jours avant la sortie de son cinquième album, le groupe montréalais avait publié de fausses nouvelles sur différents sites. Certains médias étaient tombés dans le panneau et avaient repris ces nouvelles. À la sortie d’«Everything Now», le groupe a ensuite reçu des critiques très partagées, parmi les pires de sa carrière.

«Je crois qu’il y a certaines choses qui ont été incomprises, a mentionné Win Butler. De ma perspective, l’album est musicalement l’un des meilleurs que nous ayons faits. C’est aussi l’un des plus honnêtes. [...] J’ai de la difficulté à comprendre la réception négative - ce qui n’a pas été le cas en Europe, où ils ont pris la campagne d’une façon très différente.»

Naïveté

«Peut-être qu’il y a eu un certain niveau de naïveté de notre part à propos de la façon dont les choses seraient reçues, a poursuivi le chanteur. Je crois que nous espérions, au moins parmi nos admirateurs, pouvoir lancer une discussion sur les nouvelles que nous lisons, sur le fait de ne pas tout prendre au pied de la lettre.»

Malgré la mauvaise presse que le groupe a reçue cet été, Win Butler ne semble pas regretter la stratégie du groupe.

«Seul le temps dira si "Everything Now" tient la route. Si le plus grand regret de ma carrière est que certaines personnes ont pensé que nous avons fait un mauvais pas avec le lancement d’un album, je peux certainement vivre avec ça.»