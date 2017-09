Premier spectacle après «La Voix»: Frank Williams prend son envol

Frank Williams, le finaliste de l'équipe d'Isabelle Boulay à la dernière édition de «La Voix», présentait jeudi soir son premier spectacle solo au Centre culturel Aberdeen de Moncton, au Nouveau-Brunswick.

En attendant la sortie de son premier album, prévue en 2018, Frank Williams a décidé de monter un spectacle dans lequel il se raconte et qui permet au public de découvrir l'homme derrière le finaliste de «La Voix».

Il a débuté la soirée avec quelques morceaux plutôt pop, dont «Time of your Life» de Green Day, qui est la première chanson qu'il a appris à jouer à la guitare.

Mais le petit gars du Nouveau-Brunswick n'a pas oublié ses racines et il est vite revenu à des fondamentaux, comme «Au bord de lac Bijou» de Zachary Richard. Il a ensuite enchaîné avec «Proud Mary» et «Bad Moon Rising» de CCR, et «T'envoler» de Paul Daraîche. Plus tard, il a aussi revisité quelques classiques de Johnny Cash, Hank Williams, Keith Whitley ou encore du groupe acadien 1755.

Un grand absent

Mais c'est véritablement quand il chante des chansons qui lui collent à la peau que Frank Williams devient le plus sincère et le plus émouvant.

«J'ai eu la chance de connaître Paul Daraîche à «La Voix», et c'est un très bon gars. En plus, il est de ma hauteur, ça veut dire quelque chose. Et il fait surtout de très bonnes chansons», a-t-il raconté avant d'interpréter «Sur la terre des musiciens», la chanson que lui ont écrit Isabelle Boulay et Paul Daraîche pour la finale de «La Voix». Il a finalement dévoilé que la véritable chanson qu'il devait chanter à la finale n'était pas celle-là.

«Paul Daraiche a écrit une magnifique chanson, «La vie sans toi», qui parle de mon père, mais je n'aurais pas pu la chanter pendant le "show"», a avoué le chanteur, avant de l'interpréter pour la première fois en public. On se souvient que le père du chanteur est décédé une semaine après la grande finale. L'émotion se lisait sur le visage des spectateurs, et plusieurs larmes coulaient le long des joues.

Le père du chanteur est d'ailleurs très présent dans le spectacle puisque plusieurs chansons rappellent des moments qu'il a vécus avec son fils. Frank a même écrit et composé «Thinking of You», une chanson en son hommage qui figurera aussi sur son prochain album.

Au terme de deux heures d'un spectacle très riche, Frank Williams démontre qu'il a véritablement toute une voix. On a maintenant hâte qu'il puisse démontrer tout son talent en défendant ses propres chansons.