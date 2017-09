Publicités gouvernementales: des budgets qui font sourciller

Si vous avez l’impression d’apercevoir davantage de publicités gouvernementales depuis quelques semaines, vous n’avez pas rêvé. Les budgets de plusieurs ministères ont été rapatriés pour financer la promotion du plan économique du Québec.

La cagnotte prévue pour certaines campagnes publicitaires dans le domaine de la santé a aussi été revue à la hausse.

TVA Nouvelles a analysé de nombreux documents provenant de demandes d’accès à l’information et des crédits budgétaires du gouvernement. Au cours des derniers mois, les réformes du ministre de la Santé ont été décriées par de nombreux travailleurs du réseau sur toutes les tribunes médiatiques.

À la suite de cette réorganisation, nous constatons que le budget publicitaire du gouvernement pour promouvoir les métiers de la santé est maintenant cinq fois plus élevé: il est passé de 100 000 dollars environ à près de 500 000 dollars. À cela s’ajoute près de 150 000$ en placements publicitaires pour faire connaître les nouvelles obligations des médecins de famille et le guichet unique.

«Il peut y avoir une volonté de contrecarrer des discours d'opposition des syndicats, des milieux professionnels, ou des partis d'opposition. On peut essayer de corriger certaines actions», explique Thierry Giasson, un expert en communication politique à l’Université Laval.

«Ça peut aussi être pour essayer de vanter l’action politique du gouvernement, pour corriger des messages qui ont peut-être été mal perçus ou reçus négativement par les médias et la population».

Tous les ministères appelés à contribuer

«Il y a simplement eu une réorganisation des budgets de communication gouvernementale. Auparavant, on travaillait en silo. Maintenant on veut avoir une campagne plus englobante», répond Barbara Ann Bergeron, responsable d’élaborer les campagnes de promotion.

Elle indique que c’est également pour cette raison que le budget publicitaire du plan économique du Québec est passé de 270 000$ en 2015 à 1,8 M$ en 2016 et en 2017. Mme Bergeron affirme que l'augmentation de la publicité économique n'est pas une réaction à l'annonce manquée du gouvernement qui s'apprêtait en mars 2016 à déclarer l'équilibre budgétaire quand l'ex-ministre Nathalie Normandeau a été arrêtée.

«Il peut y avoir un impact, mais ce n’est pas un impact monétaire puisqu’on avait déjà préparé les placements», dit-elle. M. Giasson lui donne raison dans ce cas précis. «Les campagnes s’élaborent plusieurs semaines avant leur annonce et elles sont concertées par rapport aux autres annonces du gouvernement», dit-il.

Pour la campagne du plan économique, plusieurs ministères ont dû partager leur budget de publicité, ce qui a permis au gouvernement de mener une campagne plus vaste et de réaliser des publicités télévisées.

Le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation est l’un des seuls qui n’a pas été obligé de contribuer. Il a même eu droit à une hausse importante de son budget de promotion. À 2,3M$ l’année dernière, il double en 2017-2018 pour s'établir à 4,5M$. Cette augmentation ne passe pas inaperçue alors le gouvernement Couillard multiplie ses efforts pour faire valoir sa performance économique à un an des élections.

«C’est très tentant pour un parti au pouvoir d’utiliser la machine. Les outils sont là, les budgets sont là. Il se met en situation de campagne permanente. Il va mobiliser les outils du pouvoir, comme les outils communicationnels, pour essayer de se maintenir en place et préparer sa réélection dès son arrivée », ajoute Thierry Giasson.

Dans le cas du plan économique, il ne fait aucun doute pour lui que le gouvernement Couillard «veut aussi amener la population à percevoir une amélioration de la réalité économique. Il faut rappeler aux citoyens que les efforts qu’on leur a demandé portent leurs fruits».

Les experts indépendants, comme M. Giasson, affirment que l’objectif des publicités gouvernementales est d’informer la population. Elles sont déterminées des mois à l’avance, mais «il y a aussi une volonté d’atteindre les objectifs politiques».

N’empêche qu’avec des élections à date fixe, certains se demandent maintenant si ces publicités ne servent pas surtout des intérêts politiques.