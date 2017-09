«Saloon» bien en selle

Après l’avoir baptisé au Festival western de Saint-Tite en 2016, puis fait galoper sur quatre continents en quelque 120 représentations, la troupe du Cirque Éloize est plutôt bien en selle avec sa création «Saloon», comme on a pu le constater mercredi au Monument-National, où elle loge jusqu’au 30 septembre.

La comédie, une épopée en pleine ruée vers l’or des années 1800, nous fait franchir les portes du saloon titre, où nous attend un triangle amoureux impliquant le maître des lieux, un candide soupirant et une danseuse aux allures de Mae West. L’intrigue entre celle-ci, tourbillonnant habilement dans les airs, et ses deux prétendants évolue au fil des tableaux alimentés par 12 artistes sur scène - quatre femmes et huit hommes -, tous chevronnés dans leur discipline.

Échanges de tirs

Ici, tous les coups sont permis. Pas seulement les bagarres de taverne ni les échanges de tirs, mais surtout les prouesses multigenres: acrobatie, jonglage, danse, musique, mime, bouffonnerie. Toutes, cependant, ne s’affrontent pas à armes égales. C’est notamment le cas de l’humour, qui plaira davantage aux enfants qu’aux parents, qui le trouveront un brin cabotin.Parmi les cowboys et les chercheurs d’or, deux personnages féminins sortent nettement du lot. Grâce à leurs acrobaties exécutées tout en finesse, la contorsionniste au piano, passée maître dans l’art de la dégringolade, et la «kid», qui n’a pas son pareil à la roue Cyr, n’ont pas manqué de recevoir des applaudissements bien nourris.Si un numéro de jonglage a connu quelques ratés, deux autres ont été efficaces à en donner le vertige, dont celui du mât chinois, mais surtout le périlleux duel sur la planche coréenne. Époustouflant.

Western-spaghetti

Le mythique Far West mis en scène par le Belge Emmanuel Guillaume évoque les westerns-spaghettis autant par ses références cinématographiques - ralentis, arrêt sur image et saut dans le temps - que par l’enrobage sonore qu’Éloi Painchaud a conçu à la Ennio Morricone. Le hic, c’est que banjo, slide guitare, harmonica, violon et piano du trio The Vultures, en mènent parfois trop large, au point où la proposition circassienne bascule dans la comédie musicale. Les reprises des Johnny Cash, Patsy Cline et autres vedettes country y contribuent fortement, tout comme ce titre de Leadbelly, «Where Did You Sleep Last Night», que Nirvana avait ressuscité dans les années 1990, et «Misirlou» de Dick Dale and His Del-Tones, entendu dans le film «Fiction pulpeuse» de Quentin Tarantino.Si les genres rivalisent parfois un peu trop sous les projecteurs, cela n’empêche pas cette 13e production du Cirque Éloize de s’avérer un bon divertissement pour toute la famille.