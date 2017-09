Ses parents morts du fentanyl, un enfant demeure seul 4 jours

Un enfant de trois ans est demeuré seul pendant quatre jours dans un appartement de Gatineau où un couple a été retrouvé mort à la fin février. Ses parents ont succombé à une intoxication au fentanyl.

Les corps de Christopher Lecouvie et Amélie Gauthier-Matte ont été retrouvés le 27 février dernier dans le lit du couple. Les corps étaient enlacés.

Une voisine s’était inquiétée de voir l’enfant de trois ans qui jetait ses jouets par la fenêtre et avait décidé d’aller voir lorsqu’elle a fait la macabre découverte.

Selon le coroner Dr Pierre Bourassa, les corps étaient dans un état de putréfaction avancé. Il estime la date du décès au 23 février, soit quatre jours plus tôt. L’enfant avait été conduit au centre hospitalier, mais les autorités avaient indiqué qu’il était en bonne santé.

Fentanyl

Le couple n’avait plus le droit de se voir en vertu d’un ordre de la cour puisque Christopher Lecouvie faisait face à des accusations de menaces de mort et voies de fait sur sa conjointe, mais ils continuaient de se voir et consommer de la drogue ensemble.

L’analyse toxicologique a démontré la présence de fentanyl, d’ecstasy, de méthamphétamine et d’héroïne dans le sang de Mme Gauthier-Matte. La même analyse a montré du fentanyl à un niveau qui cause la mort, de l’ecstasy, de la métamphétamine et du cannabis dans le corps de M. Lecouvie.

Aucune trace de violence n’a été notée sur les corps.