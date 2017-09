Une nouvelle application Simons qui innove

L’application de la Maison Simons innove et propose désormais un outil de reconnaissance visuelle qui pourrait révolutionner votre magasinage.

Le blazer porté par une personne dans la rue vous a tapé dans l’œil? Il est maintenant possible de le prendre en photo et l’application Simons proposera des articles similaires et si le blazer provient de chez Simons, l’enseigne l’identifiera automatiquement permettant ainsi de l’acheter en ligne.

L’application permettra aussi de repérer facilement l’article que vous convoitez en magasin et de constituer une garde-robe virtuelle.

Cette nouvelle application est disponible gratuitement sur Apple et Android.

La Maison Simons est une entreprise québécoise fondée en 1840 à Québec.