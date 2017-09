Une publicité controversée à Brossard

Controverse à Brossard autour d'une publicité qui dénonce les nombreux imprévus survenus sur le chantier de rénovation du revêtement de l'hôtel de ville.

Ensuite, on peut lire, «vous en avez assez des travaux qui s'éternisent à l'hôtel de ville? Et bien nous aussi! Tout comme citoyens, la Ville de Brossard, ses élus et ses employés sont bien fatigués de ce chantier qui se prolonge depuis trop longtemps. Cette situation, hors de l'ordinaire et déplorable, découle des nombreux imprévus souvent majeurs qui sont survenus en cours de chantier. Heureusement, la Ville se fait un point d'honneur de s'assurer du respect du budget initialement prévu pour la réalisation de ces travaux. De plus, des pénalités sont imposées pour le non-respect des échéances et les cas de défauts de certains intervenants impliqués, tel que le contrat le prévoit.»