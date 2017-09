5 citations chocs de la nouvelle saison de Mitsou et Léa

La série Mitsou et Léa, chapeautée par Mitsou Gélinas et Léa Clermont-Dion, nous fait découvrir chaque semaine sur la chaîne MOI&cie des femmes audacieuses qui n’ont pas peur d’assumer haut et fort qui elles sont.

Puisqu’à l’émission aucun sujet n’est tabou, la série regorge de citations chocs qui vous bousculeront à chaque épisode par leur grande authenticité.

Voici 5 citations tirées de la nouvelle saison :

Ariane - ex-anorexique

Pascale, sexploratrice

Camille, utilisatrice Tinder

Claudia, passionnée de Roller Derby

Marie-Ève, escorte indépendante











Découvrez ces femmes uniques les jeudis à 22h sur la chaîne MOI&cie!