Fier de ses quatre dernières années au pouvoir, le maire sortant de Montréal Denis Coderre mise sur une campagne «positive» pour être réélu à la tête de la Ville.

«Rappelez-vous il y a quatre ans, ce que c’était Montréal, déclare-t-il en entrevue avec Mario Dumont. Rappelez-vous comment on nous comparait et que c’était toujours la question de la corruption et tout ça.»

Parmi ses grandes réalisations, il cite notamment la création du poste de l’inspecteur général. Il se targue notamment d’avoir attiré des «investissements massifs» dans la métropole, ce qui a permis d’avoir favorisé la création de plusieurs dizaines de milliers d’emplois.

«Montréal est dans une montée et dans un mouvement de prospérité où l’ensemble des gouvernements, y compris Montréal, travaille ensemble», ajoute M. Coderre.

Il se réjouit du fait que Montréal est maintenant «sur la map».

«En 2004, il y avait 30 vols directs ici, souligne-t-il. Là, il y en a 85 dont 18 dans les deux dernières années. Ce n’est pas rien. Il y a Tokyo, Shanghai, Beijing, Lima.»

Pour son prochain mandat, Denis Coderre souhaite se concentrer sur le projet de prolongement de la ligne bleue vers Anjou, sur la transition «importante» à venir avec le nouveau statut de métropole et sur le développement du logement «abordable et social».

Miser sur son équipe

Pour cette deuxième campagne électorale au niveau municipal, le maire sortant mise sur son équipe «magnifique» pour remporter son pari.

«On a une mosaïque fantastique avec des hommes et des femmes qui ont décidé d’aller de l’avant», soutient Denis Coderre. Il souligne que 22% de ses candidats ont moins de 35 ans et qu’il se trouve dans la «zone paritaire» en ayant 45% de femmes candidates.

Il attribue son succès à sa capacité de rassembler des gens de tous les horizons.

«Pourquoi ça va bien à Montréal? demande-t-il. Celui qui était mon adversaire à la dernière campagne électorale, c’était Richard Bergeron, l’âme même de Projet Montréal. Il se retrouve à mes côtés.»

Et à ses adversaires de Projet Montréal, qui l’attaquent avec des pancartes qui énoncent «Pas de squelettes. Pas de cassette.», il réplique du tac au tac : «Moi je ne fais pas de campagne négative. Quand on est obligé d’augmenter sa notoriété en état négatif continuellement, ça, je leur laisse ça.»