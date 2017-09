Fuite de gaz hautement inflammable à Saint-Hubert

Une fuite d’acétylène, un gaz hautement inflammable, causait tout un branle-bas de combat dans la cour d’une entreprise de Saint-Hubert, vendredi midi.

Selon les pompiers, la fuite proviendrait d’une bouteille d’acétylène se trouvant dans la remorque d’un semi-remorque garé dans la cour de l’entreprise Praxair, située au 3400, 2e Rue, en bordure de l’autoroute 30.

La remorque contient de nombreuses autres bouteilles d’acétylène.

«On ne peut pas déplacer la remorque parce que le produit est très inflammable et si on la bouge et qu’il y a une étincelle, ça pourrait être très dangereux», a indiqué Mario Martin, chef de division au Service des incendies de Longueuil.

Comme la remorque a été garée contre un mur, il est impossible pour les pompiers d’ouvrir les portes arrière afin d’évacuer le gaz.

«Il faut donc utiliser un procédé qui consiste à remplir la remorque d’un autre gaz, de l’azote, qui viendra éliminer l’acétylène», a expliqué M. Martin.

Un très large périmètre de sécurité a été érigé pour la durée de la délicate intervention.

On ne rapporte aucun blessé et la cause de la fuite n’a pas encore été déterminée.