La relève musicale de Québec en vedette à Matv

La scène musicale de Québec est en pleine ébullition. Au point qu’elle a maintenant sa propre émission de télévision.

Ça s’intitule «Les Feedback de l’Ampli», ce sera télédiffusé sur MAtv Québec dès le mardi 26 septembre et, comme le titre le laisse entendre, on y découvrira des finissants de ce centre de formation musicale du quartier Saint-Roch par où sont passés plusieurs artistes qui font maintenant carrière dans l’industrie.

Au programme: The Seasons, Pierre-Hervé Goulet, Amélie No, Lou-Adriane Cassidy, Philémon Cimon, Émeraude, Charles-Auguste Lehoux, Tous Azimuts et Gilles.

L’animation a été confiée à une autre artiste de la capitale, la chanteuse soul Valérie Clio, qui s’était rendue jusqu’à l’étape des quarts de finale de «La Voix» en 2013.

«C’est ma première expérience comme animatrice. Je n’ai pas étudié en communication, mais je fais de la musique et j’aime discuter avec les gens. Ils m’ont dit d’être moi-même. J’ai répondu: ¨je ris fort, est-ce que je peux le faire à la télévision?¨», raconte-t-elle. En éclatant de rire, bien entendu.

Ça bout

«Les Feedback de l’Ampli», estime Valérie Clio, sera une belle occasion de démontrer aux gens la vitalité du milieu de la musique à Québec.

En plus des finissants de l’Ampli, on se souviendra que des groupes comme Fjord, Ghostly Kisses ou Men I Trust, pour n’en nommer que quelques-uns, ont attiré l’attention un peu partout sur la planète par le biais des sites d’écoute en continu. Une chanson de Fjord, «I Get it Now», approche les six millions d’écoutes sur Spotify.

«Il se passe de quoi à Québec depuis quelques années. La chaudière bout tellement que les gens viennent voir ce qui se passe. Il y a une belle diversité. Certains font du rock, d’autres de l’électro pop, du hip-hop, de la soul en français, de la chanson jazz en français», observe Valérie Clio.

«Les Feedback de l’Ampli» compte parmi la demi-douzaine de nouveautés inscrites à la grille horaire automnale de MAtv Québec.

D’autres titres reprendront du service. Ainsi, Tania Beaumont sera de nouveau à la barre du magazine culturel «LeZarts» (jeudi, 19 h 30). Idem pour Andrée Martin, qui décortiquera encore une fois l’actualité régionale à «Mise à jour» (jeudi, 18 h 30).

L’historien Denis Angers et Taïna Lavoie nous feront redécouvrir les lieux historiques de Québec pour une troisième saison dans «Des chemins, des histoires» (lundi, 21 h 30). Enfin, «Ensemble» et «Projection libre» reviendront dans les cases respectives de jeudi à 20 h et mardi à 21 h.

Les nouveautés de MAtv

«Les matins éphémères»: en collaboration avec CKRL, une demi-heure d’information locale avec Caroline Stephenson et Robert Maranda (tous les mardis, 8 h 30, dès le 10 octobre).

«Les influençables»: incursion dans le milieu des blogueurs et des influenceurs. Animée par Nico Trudelle (quatre épisodes, les mardis 20 h 30, à compter du 26 septembre).

«Ça marche Doc!: avec Priscilla April, on examine les liens entre l’aménagement urbain et la santé (les mercredis 19 h 30, dès le 11 octobre).

«Indépendant»: portraits d’artistes œuvrant dans le quartier Limoilou, avec Edgar Fritz (les mercredis à 19 h).

«Explorateurs de quartiers»: rencontre avec des résidents de Limoilou (les jeudis à 21 h 30).