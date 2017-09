La survie de l'Agence mondiale antidopage, à Montréal, encore en jeu

La survie de l’Agence mondiale antidopage à Montréal est encore menacée, si bien qu’une délégation canadienne ira défendre sa place à Paris cette fin de semaine.

La délégation sera composée de représentants de Montréal international, du ministre Marc Garneau de même que de la ministre des Affaires internationales du Québec Christine Saint-Pierre.

Ils vont défendre la place de l’Agence qui est à Montréal depuis 1999.

On sait que l’Agence a eu des décisions difficiles, et parfois extrêmement controversées, à prendre au fil des années. On pense notamment aux dossiers des athlètes russes, qui ont été suspendus.

C’est 85 emplois, mais surtout beaucoup de prestige pour une ville comme Montréal.

En même temps, il y a beaucoup de gens en Europe, à Lausanne notamment, où se trouvent la plupart des sièges sociaux, dont celui de l’Agence mondiale antidopage, qui aimeraient bien que les bureaux de l’Agence soient rapatriés en Europe.

La ministre Saint-Pierre nous explique quels seront les points défendus par la délégation canadienne auprès des instances internationales : « nous allons faire valoir que l’agence est ici depuis plusieurs années, qu’elle peut compter sur du personnel qualifié qui fait un excellent travail. Nous pensons qu’il serait plus productif de préparer les prochains Jeux olympiques que de préparer un déménagement»

Le maire Coderre évalue les coûts d’un déménagement à 12 millions $. «Est-ce qu’on a de l’argent pour ça» a-t-il dit.

Le maintien de l’Agence est assuré, à Montréal, jusqu’en 2021. Le débat actuel concerne les 10 années qui suivent.

La délégation canadienne va à Paris pour défendre, devant les instances internationales, la place de l’Agence à Montréal pour ces 10 années supplémentaires.