L’application Messenger victime d’un bogue agaçant

Plus rien n’allait sur les réseaux sociaux vendredi soir, suite au bogue de l’application Messenger. Le service de messagerie instantané de Facebook semblait ne pas vouloir coopérer avec le téléphone de centaines d’utilisateurs.

Selon plusieurs témoignages recueillis sur Twitter, l’application ne restait ouverte qu’une seconde avant de se fermer totalement, provoquant l’agacement des internautes.

Is it just me and my phone or does Facebook messenger crash in IOS11?@facebook @Apple pic.twitter.com/yWHKyzx05w — Miles Neidinger (@milesneidinger) 22 septembre 2017

Facebook messenger keeps crashing and I haven't updated to IOS 11... Pls help, my whole life is attached 2 messenger — ch(ill) (@screaming5ever) 23 septembre 2017

Yo @facebook my messenger app keeps shutting down every time I go to open it. Is there any crashes logged at the moment? — Sam (@_Sams_Life) 23 septembre 2017

C’est mon tel ou l’appli messenger bug sur iPhone ce soir ? — ˗ˏˋ féline 猫 -22 ˎˊ˗ (@songforadream) 23 septembre 2017