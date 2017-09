«Le ''bling bling'' je vais laisser ça à mon adversaire» - Valérie Plante

C’est avec le slogan «Pas de squelettes, pas de cassette» que Projet Montréal a lancé sa campagne électorale municipale, vendredi dans la métropole.

La chef du parti, Valérie Plante, aspire à devenir la première femme à la tête de la Ville, une première.

Elle juge que le bilan éthique de Denis Coderre est loin d’être radieux.

«Je vous rappelle que Denis Coderre vient de voter des choses qui permettront de donner des contrats de gré à gré, passant de 25 000$ à 100 000$. Ce n’est pas une bonne pratique de gestionnaire», juge Mme Plante en entrevue à l’émission Mario Dumont.

Projet Montréal veut faire preuve d’audace, comme l’avait démontré la précampagne lors de laquelle des affichages montraient Valérie Plante comme étant «l’homme de la situation» pour la mairie de la Ville. La campagne avait fait énormément réagir.

«C’est vraiment pour prendre notre place, moi je ne vais pas attendre qu’on me la donne. Projet Montréal c’est le parti qui a une vision, on est la transition» assure-t-elle.

Projet Montréal assure également avoir la parité au sein de ses 103 candidats, soit autant de femmes que d’hommes.

«En plus, la moitié de nos candidats à la mairie d’arrondissement sont des femmes, c’est du jamais vu. Mon adversaire (Denis Coderre) dit ‘’en route vers la parité’’, bien nous autres, on l’a. Et en plus on a une chef femme qui veut être la 1remairesse de Montréal», détaille Valérie Plante.

Elle défend ses compétences de gestionnaire en affirmant qu’elle est arrivée en politique municipale en même temps que Denis Coderre. «Contraiement à lui, qui passe son temps à couper des rubans, moi j’ai passé 4 ans dans l’arrondissement de Ville-Marie à m’occuper de mes dossiers», démontre Mme Plante.

Elle se dit très confiante, et souligne que son équipe est compétente et bien en selle depuis dix ans.

«Le ''bling bling'' je vais laisser ça à mon adversaire. Moi je veux offrir des solutions concrètes aux Montréalais pour que leur vie quotidienne soit plus facile: transports, habitation, gestion des chantiers, moi c’est ça qui m’intéresse», conclu la chef de Projet Montréal.