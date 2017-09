Le chantier du palais de justice de Rimouski bat son plein

Le chantier de rénovation et d'agrandissement du palais de justice de Rimouski, au Bas-Saint-Laurent, avance rondement.

Le projet, qui est en marche depuis bientôt six mois, est évalué à 66 millions $, ce qui en fait le plus important de l'histoire de la ville.

Même si le chantier est impressionnant, pour l'instant, on y démolit plus qu'on y construit. D'ailleurs, selon la Société québécoise des infrastructures, qui est responsable du projet, 60 % des travaux de démolition sont maintenant exécutés. Et des travaux d'excavation sont aussi amorcés afin de permettre l'agrandissement de l'édifice par l'arrière.

Une quarantaine de travailleurs sont à l'oeuvre sur le chantier qui évolue selon l'échéancier prévu.

Quand le nouveau palais de justice sera achevé, il redonnera assurément un nouveau souffle au centre-ville de Rimouski. Mais en attendant, le projet ne vient pas sans inconvénient, notamment pour les commerçants du quartier.

«Évidemment, les clients ont un peu moins de stationnements, un peu plus de difficulté d'accès à la bijouterie, mais il faut faire avec, le chantier est là», a dit Ghislain Brisson de la Bijouterie Fournier, située à deux pas du chantier.

«C'est sûr qu'un projet de cette envergure-là, on sait que c'est gros. On aurait aimé que ce soit fait en deux heures, mais au moins on a une bonne clientèle fidèle qui nous soutient», a expliqué de son côté Nadil Haddou, le propriétaire du restaurant Nab Kebab.

D'ailleurs, l'avenue de la Cathédrale, qui est fermée depuis une semaine face au palais de justice, va le demeurer pour encore toute la semaine à venir. Rien pour donner le goût de s'aventurer dans le secteur.

«Ça complique l'accès au commerce un peu. Il y a même des clients qui téléphonent pour savoir comment se rendre au commerce», a raconté Ghislain Brisson.

Le tout nouveau palais de justice de Rimouski doit être inauguré officiellement au printemps 2019.