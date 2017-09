Marathon de Montréal: Urgences-santé émet ses recommandations

Urgences-santé, qui s’apprête à déployer plusieurs équipes cette fin de semaine au Marathon de Montréal, tient à rappeler aux participants, mais aussi aux spectateurs quelques gestes de prévention pour faire face aux chaleurs extrêmes annoncées.

Pour les coureurs, Urgences-santé conseille de s’hydrater deux heures avant la course et de boire fréquemment pendant l’épreuve. Elle leur recommande également de se verser de l’eau sur la tête et de s’alimenter pendant la course, ainsi que de porter des vêtements pâles et une casquette.

Pour les gens qui assisteront à l’événement, il est fortement conseillé de s’hydrater régulièrement, de porter un chapeau ou une casquette et de s’installer à l’ombre.

Reconnaître les signaux

Pour éviter les drames et les transports massifs en ambulances, le service d'aide médicale demande aux participants d’être très attentifs aux signaux de leur corps pendant l’épreuve.

Un sentiment de fatigue, des nausées, des étourdissements, des maux de tête et bouffées de chaleur ainsi qu’une transpiration trop abondante sont des signes et symptômes liés à un épuisement par la chaleur ou à un coup de chaleur.

Les personnes qui en souffrent doivent arrêter l’activité, se réfugier à l’ombre ou à l’air climatisé et demander de l’aide.

D’autre part, des douleurs ou un inconfort thoraciques (sensation de brûlure ou de lourdeur à la poitrine), des sueurs, nausées, essoufflement, étourdissement ainsi qu’un inconfort dans la région du cou, des épaules, des bras, de la mâchoire ou du dos peuvent annoncés une crise cardiaque.

Les personnes qui éprouvent ces symptômes doivent immédiatement cesser l’activité et demander de l’aide.

Rappelons que l’épreuve du marathon (42 km) prévue dimanche a été annulée en raison des températures caniculaires annoncées dans les prochains jours.