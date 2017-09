Randy Tshilumba croyait avoir commis une «bonne action»

Le jeune homme accusé du meurtre sauvage d’une employée d’un Maxi croyait dur comme fer avoir commis une «bonne action» le soir du drame, a-t-il juré à la cour vendredi.

«Elle m’a pointé du doigt et a regardé les clients, j’ai compris ce que ça voulait dire, elle allait sortir son "gun"», a témoigné Randy Tshilumba.

Tshilumba, 21 ans, a ainsi expliqué ce qui a traversé son esprit le 10 avril 2016, lorsqu’il s’est présenté dans le supermarché de la rue Papineau à Montréal. Armé d’un couteau de chasse, il s’est dirigé vers Clémence Beaulieu-Patry et l’a poignardée 14 fois avant de prendre la fuite.

Délire

Selon la preuve de la Couronne, Tshilumba s’était présenté au Maxi une semaine avant le drame pour demander à la jeune femme de 20 ans une sortie ou son numéro de téléphone, mais elle a refusé. Les deux se connaissaient de vue seulement.

Or, l’accusé ne distinguait pas le bien du mal et il plaidera le délire et la folie, a fait savoir son avocat Philippe Larochelle.

Dans son témoignage, Tshilumba a expliqué que deux ans avant le drame, il s’est convaincu via Facebook que Clémence Beaulieu-Patry et ses amies voulaient le tuer. Il n’osait plus sortir de chez lui par crainte de se faire tirer dessus et avait supplié sa mère de déménager, a-t-il juré.

Même lors d’un voyage au Congo, il se sentait suivi par les jeunes femmes, a-t-il ajouté.

Lorsqu’il a confronté la victime une semaine avant le drame, c’était donc pour «faire la paix» et lui montrer qu’il était un «bon gars», selon son témoignage.

«En partant, je lui ai dit “bye” et elle m’a répondu “prends soin de toi”, a expliqué Tshilumba. Pourquoi me dire de faire attention à moi? C’est parce qu’elle voulait me tuer, il faut que je fasse quelque chose.»

Appel à l’aide

Lorsqu’il a brandi son couteau devant Clémence Beaulieu-Patry, il se rappelle que la victime a appelé à l’aide, ce qui l’a fait paniquer.

«J’ai compris qu’elle appelait ses amies, ses genoux ont lâché, elle bougeait beaucoup et j’ai continué à la poignarder dans le cou avant de partir en courant parce que ses amies allaient me tuer», a-t-il expliqué avec un calme olympien.

Pendant sa fuite, il a entendu un homme crier d’appeler la police.

«Ça m’a soulagé parce qu’ils pourraient arrêter Clémence», a-t-il dit d’un ton monotone, presque robotique.

Tshilumba se serait alors caché dans un Tim Hortons, pas pour fuir la police, mais plutôt les amies de Clémence Beaulieu-Patry, puisqu’il était convaincu qu’elles voulaient sa peau.

«Elles allaient me tuer d’un instant à l’autre, le danger était immédiat», a-t-il dit.

Et s’il a fait des recherches sur le meurtre, c’était pour voir si la victime et ses amies avaient commis une tuerie, a-t-il juré.

S’il a répondu spontanément à toutes les questions de son avocat, il a toutefois été incapable de dire pourquoi il a cherché «sac poubelle meurtre parfait» sur internet.

Son témoignage se poursuit lundi au palais de justice de Montréal.