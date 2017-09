Travailler à l'ordinateur avec ses sourcils!

Touché par la situation de son ami d'enfance souffrant de paralysie cérébrale, un ingénieur en robotique de la région de Québec a élaboré un logiciel qui permet de travailler à l'ordinateur en utilisant uniquement sa tête.

Le logiciel, appelé Assistyv, fonctionne à l'aide d'une webcam et peut être utilisé sur n'importe quel ordinateur.

«Mon ami, il doit taper sur son clavier avec son nez toute la journée. C'est très fastidieux», a expliqué Alexandre Campeau-Lecours, concepteur du logiciel. L'ingénieur en robotique s'est allié à des ergothérapeutes pour développer le programme.

Assistyv détecte d'abord votre visage, puis c'est votre tête qui prend le contrôle de la souris et de la navigation. Un haussement de sourcil peut générer un clic. Un exercice difficile pour les moins expérimentés, mais qui s'apprend avec une facilité désarmante, presque comme un jeu vidéo.

Des logiciels semblables sont déjà sur le marché, mais Alexandre Campeau-Lecours pense offrir un produit de meilleure qualité pour un moindre coût.

«On aimerait que ce soit disponible sur les téléphones cellulaires, entre autres. Comme c'est un logiciel, on a qu'à le télécharger. Pour la clientèle, on a ciblé les gens atteints de paralysie ou encore de problèmes de motricité. On a implanté des algorithmes qui prévoient les tremblements ou les spasmes», a expliqué celui qui est aussi professeur à l'Université Laval.

Le logiciel n'est pas encore disponible à l'achat, uniquement une dizaine de personnes testent actuellement le produit. La mise en marché est prévue dès le mois prochain, et on vise des ventes partout dans le monde.

«Si je peux faciliter la vie d'une personne, ou qu'elle retourne sur le marché du travail, je vais avoir réussi», a ajouté Alexandre Campeau-Lecours.