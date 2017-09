Tupac pourrait être vivant, selon Suge Knight

Suge Knight, le cofondateur de Death Row Records, qui attend son procès dans lequel il est accusé d'avoir provoqué un accident mortel avec délit de fuite, s’est confié à Ice-T dans le cadre d'une nouvelle émission spéciale de la Fox intitulée Who Shot Biggie and Tupac? (Qui a tué Biggie et Tupac ?).

Plus de deux décennies après que le producteur a été témoin de la fusillade depuis une voiture en mouvement, qui, selon beaucoup, a coûté la vie de Tupac, il raconte au rappeur devenu acteur et à la présentatrice Soledad O'Brien qu'il se pose encore des questions importantes sur la mort de son ami, qui reste entourée de mystère.

Parlant depuis sa prison, l’homme de 52 ans révèle que lorsqu’il a vu Shakur à l'hôpital pour la dernière fois, la star du rap «riait et plaisantait», ajoutant : «Je ne vois pas comment quelqu'un qui va bien peut finir par aller aussi mal».

Dans un clip de cette émission spéciale, obtenu par TMZ, Ice-T demande à Suge Knight s'il pense que Tupac est encore en vie, ce à quoi et il répond : «Je vais vous dire, avec Pac, on ne sait jamais».

Suge Knight était assis à côté de Tupac lorsque le rappeur a reçu quatre balles à Las Vegas en septembre 1996. Il est mort de ses blessures six jours plus tard, âgé de 25 ans. Le tireur n'a jamais été identifié.

Suge Knight, accusé de meurtre et de tentative de meurtre pour avoir fauché deux hommes lors d'une altercation à Los Angeles, a souvent affirmé qu'il était la véritable cible du tireur et que son ami Tupac s’est interposé. La mort de Tupac Shakur a souvent été liée au meurtre du Notorious B.I.G., qui a également été victime d'une fusillade à Los Angeles en mars 1997. Son meurtre n’a jamais été élucidé non plus.