Un virage santé exigé dans les écoles

Il y a 10 ans, le gouvernement du Québec annonçait un plan de promotion des saines habitudes de vie dans les écoles, mais il reste beaucoup à faire.

Les jeunes boivent beaucoup trop de boissons sucrées. Absorbées en trop garde quantité, elles peuvent entraîner le diabète de type 2, des maladies cardio-vasculaires. D’ailleurs, 33% des jeunes sont en surpoids.

La Coalition québécoise sur la problématique du poids demande notamment le retrait complet des boissons sucrées offertes par les écoles.

«La boisson sucrée, on parle d'eau avec sucre ajouté. Ça n'a pas sa place à l'école. C'est des bonbons liquides, il faut voir comme ça», explique Corinne Voyer, directrice de la Coalition.

Devant une école de Montréal, des parents sont d'accord.

«Je trouve que c'est bien, oui, parce que c'est mieux de l'eau.»

Mais les fontaines d'eau sont accessibles dans seulement 59% des services de garde et 75% des lieux ou les élèves mangent. Certains enseignants limitent aussi les gourdes d'eau dans les classes. Pour la Coalition, cette interdiction n'est pas acceptable.

«Boire de l'eau régulièrement, ça contribue vraiment à la concentration des jeunes. Donc, au niveau de l'apprentissage, c'est essentiel», rappelle Corinne Voyer.

Autre aliment essentiel : les fruits et les légumes. Mais si on veut que les élèves mangent plus de fruits et légumes, il faut en diminuer le prix. Quant aux boîtes à lunch préparés par les parents, il y a trop de rigidité de la part de certaines commissions scolaires.

«La boîte à lunch, elle arrive de la maison, ça ne fait pas partie du rôle de l'école de venir la gérer, souligne Corinne Royer. Dans les milieux défavorisés, ce n'est pas toutes les familles qui sont capables de se payer une épicerie qui va permettre à l'enfant d'avoir les quatre groupes alimentaires.»

Enfin, il faudrait prescrire un temps minimal de 20 minutes pour la prise des repas. Un temps minimum de 60 minutes d'activités par jour et 60 minutes d'éducation physique par semaine au préscolaire, 120 minutes au primaire et 300 minutes par cycle de 9 jours au secondaire.

La Coalition poids a remis un document résumant ces demandes au ministère de l'Éducation au cours des derniers jours et attend maintenant une réponse positive pour le bien-être des jeunes.