Un week-end avant le cauchemar de l’échangeur Turcot

Les automobilistes empruntant le réseau montréalais au cours du week-end verront leur trajet changé à quelques endroits alors que des travaux auront lieu, et ce, quelques jours avant le début du cauchemar de l’échangeur Turcot, qui débutera lundi soir.

Les bretelles pour l’autoroute 720 est de l’autoroute 15 sud (Décarie) et de l’autoroute 20 est seront complètement fermées à la circulation à compter de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Par ailleurs, à partir de 22 h 30 lundi, les automobilistes devront emprunter les rues de Montréal au lieu de circuler sur l’autoroute puisque la bretelle pour l’autoroute 20 ouest (direction Lachine/aéroport) de l’autoroute 15 nord sera inaccessible jusqu’à la fin du mois de novembre.

L’entrée du boulevard De la Vérendrye pour l’autoroute 15 nord sera complètement fermée à la circulation du vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

L’échangeur Saint-Pierre sera également affecté par des travaux au cours de la fin de semaine. L’autoroute 20 est sera amputée de deux voies sur trois entre l’échangeur Saint-Pierre et le boulevard Angrignon à compter de vendredi 23 h à lundi 5 h.

La sortie 64 (boulevard Angrignon, rue Saint-Jacques) de l’autoroute 20 est ne sera pas utilisable de vendredi 23 h à lundi 5 h.

De plus, la route 138 est sera complètement impraticable entre la sortie 2 (rue Clément) et l’échangeur Saint-Pierre (autoroute 20) de vendredi 23 h à samedi 6 h et de dimanche 23 h à lundi 5 h.

L’autoroute 720 ouest sera fermée dans les tunnels Viger et Ville-Marie entre la rue Panet et l’entrée de la rue Lucien-L’Allier de vendredi 23 h 59 à dimanche 7 h et de dimanche 23 h 59 à lundi 5 h.

En direction est, l’autoroute 720 ne sera pas ouverte à la circulation entre l’échangeur Turcot et l’entrée de la rue Saint-Antoine de vendredi 23 h 59 à samedi 14 h, de samedi 22 h 30 à dimanche 7 h et de dimanche 21 h à lundi 5 h.

Il sera impossible d’entrer sur l’autoroute 20 ouest par la 1ère avenue puisqu’elle sera complètement fermée de samedi 6 h 30 à dimanche 21 h.

Emprunter la sortie 5 (rue Sherbrooke) sur l’autoroute 25 sud ne sera pas possible de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Bien que le marathon de Montréal ait été annulé, le pont Jacques-Cartier sera fermé dimanche 3 h à 11 h en raison du demi-marathon.

Plus localement, la rue Saint-Rémi sera inaccessible dans les deux directions entre les rues Cazelais et Saint-Jacques de vendredi 20 h à lundi 5 h.

Le chemin Glen, sous l’autoroute 720, sera fermé entre les rues Sainte-Catherine et Saint-Jacques de vendredi 20 h à lundi 5 h.