Une lutte à trois se dessine à Sherbrooke

Très tôt vendredi matin, les premières pancartes électorales ont fait leur apparition en Estrie. La campagne municipale durera 45 jours et les citoyens ont jusqu'au 6 octobre pour poser leur candidature. À Sherbrooke, tout porte à croire que ce sera une course à trois.

Le maire sortant Bernard Sévigny, du parti Renouveau sherbrookois, sollicite un troisième mandat. Sa campagne se fera sous le thème l'économie et mettra de l’avant des projets comme Well inc.

Il s'opposera à Hélène Pigot, de Sherbrooke Citoyen. Professeure à l'Université de Sherbrooke, elle a déjà proposé un bus express sur la rue King et elle accorde aussi une grande importance à l'achat local.

Le dernier candidat a peu d’expérience politique. Steve Lussier est candidat indépendant. C'est un homme d'affaires issu du monde de la finance. Il veut attirer de grandes compagnies et maintenir les emplois payants en région. Il promet un gel de taxes l'an prochain.

Avec le redécoupage de la carte électorale, 14 postes de conseiller devront être comblés dans les quatre arrondissements.

Le scrutin se tiendra le 5 novembre.

Il est possible d'obtenir la liste complète des candidats sur le site officiel de la Ville de Sherbrooke.

Quelques élections à suivre

À Drummondville, le maire sortant Alexandre Cusson, qui est aussi vice-président de l'UMQ, est pour l'instant seul en lice.

À Magog, une seule candidature est confirmée. Il s’agit de Vicki-May Hamm, mairesse sortante.

À Victoriaville, il y a deux candidatures: André Bellavance et Jean Roy (connu sous le nom de cavalier urbain).

À Granby, Pascal Bonin sollicite un deuxième mandat. Il aura comme adversaire Yves Bélanger.

À Lac-Mégantic, le journaliste Ronald Martel et Julie Roy tenteront de succéder au maire Jean-Guy Cloutier.