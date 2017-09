Une victime d'attentat à la pudeur «enfin» libérée

Pendant quarante ans, la victime d’un homme accusé d’attentat à la pudeur et de grossière indécence a enfoui sa colère, caché sa peine et guéri l’enfant blessée en elle. Lorsque le mot «coupable» est sorti de la bouche de l’un des membres du jury, la dame a dit avoir été «enfin» libérée.

Christiane Quessy n’a jamais eu honte de ce qu’elle a vécu, entre 1977 et 1983. Née en 1965, son père biologique est décédé alors qu’elle avait à peine un an.

À la fin des années 60, sa mère s’est remariée avec Gérald Durocher qui, sous ses airs de bon père de famille, a fait vivre l’horreur à la petite âgée d’à peine 12 ans.

En 1977, alors qu’il venait de déménager dans la région de Montréal parce que Durocher avait eu une promotion comme chef pompier, Christiane a connu ses premiers attouchements, ses premières «visites nocturnes».

À plus d’une reprise, elle en a parlé à sa mère qui a choisi de ne pas la croire. La majorité passée, elle a pris sur elle d’enfouir son secret et les souvenirs qui s’y rattachaient, mais une lettre écrite par Durocher en 2012 a rouvert la boite de pandore et elle a décidé qu’il était temps pour elle de porter plainte.

«Moi, je voulais deux choses: soit qu’il s’excuse ou, encore, entendre le mot coupable», a dit la femme rayonnante au sortir de la salle.

Si elle a toujours su qu’elle disait la vérité, le fait de voir douze personnes étrangères la supporter et trancher sur la culpabilité de son père adoptif lui a fait le plus grands des biens.

Lorsque le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Me Michel Bérubé, a demandé à ce que l’accusé soit incarcéré, Christiane Quessy est demeurée droite et fière.

Toutefois, lorsque Durocher a disparu de sa vue, elle a éclaté en sanglots tout en esquissant des sourires aux amies et à la famille venues la soutenir.

«Cet homme-là ne m’a pas fait que du mal, il m’a aussi légué beaucoup. La culture, l’amour de la musique... Après toutes ces années, j’ai réussi à pardonner... mais en même temps, j’avais besoin de cette coupure pour pouvoir renaître et poursuivre ma vie», a-t-elle ajouté avant de quitter le palais de justice entourée de ses proches.