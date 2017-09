Après Washington et Hollywood, Trump s'énerve contre les sportifs

Après avoir éreinté l'élite politique de Washington et le gratin d'Hollywood, le président américain Donald Trump s'en prend aux sportifs accusés de déshonorer l'Amérique par leur prises de position contre la nouvelle administration.

«Aller à la Maison-Blanche est considéré comme un grand honneur pour une équipe du championnat. Stephen Curry hésite, donc l'invitation est retirée», a déclaré samedi le président américain dans un message sur Twitter à l'adresse du meneur-vedette des Warriors de Golden State, vainqueur de la finale du Championnat de basket-ball (NBA).

Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2017

If a player wants the privilege of making millions of dollars in the NFL,or other leagues, he or she should not be allowed to disrespect.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 septembre 2017