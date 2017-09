Attaque à l'acide dans un centre commercial de Londres

Au moins cinq personnes ont été blessées samedi dans une attaque à l'acide dans l'est de Londres, ont annoncé les urgences médicales et la police qui a arrêté un suspect et écarte la piste terroriste.

Les forces de l'ordre ont été appelées vers 20h00 (19h00 GMT) au Stratford Centre, un centre commercial proche du stade olympique de Londres, après qu'on leur eut signalé qu'un groupe d'hommes jeunes répandait une «substance nocive».

Sur Twitter, les urgences médicales du London Ambulance Service ont dit traiter «au moins cinq patients».

De son côté, la police a annoncé l'arrestation d'un homme.

Le nombre d'attaques à l'acide a fortement augmenté ces derniers mois. L'an dernier, 431 ont été recensées à Londres.