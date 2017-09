Avis de ne pas consommer des tartes «Fontaine Marcel»

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) met en garde la population de ne pas consommer diverses tartes de l’entreprise Fontaine Marcel vendues aux marchés publics de Lachute et de Saint-Eustache, en raison de la présence non déclarée de graines sésame, d’arachides, de graines de moutarde, d’œufs, de lait, de noix, de soya et de fruits de mer.

Il s’agit des produits «Tarte aux raisins» et «Tarte aux pommes et canneberges». Les lots visés ont été vendus à l’état réfrigéré ou non réfrigéré, à des formats variables et jusqu’au 18 septembre. L’étiquette comporte la mention «Marcel Fontaine».

Les personnes qui souffrent d’une allergie aux graines de sésame, aux arachides, aux graines de moutarde, aux œufs, au lait, aux noix, au soya et aux fruits de mer ne doivent pas consommer ces produits.

Le MAPAQ souligne que cette mise en garde est diffusée «par mesure de précaution» et qu’aucun cas de maladie associée à la consommation de cet aliment n’a été signalé jusqu’à présent.