Ben Stiller aigri dans «Brad’s Status»

Incarnant homme un presque quinquagénaire constamment mécontent, Ben Stiller continue son incursion dans le drame avec «Brad’s Status».

Brad Sloan (Ben Stiller), marié à Melanie (Jenna Fischer) et père de Troy (Austin Abrams, qui ressemble parfois à un très jeune Ed Norton), n’est pas content. Les premières images de sa vie dans une sympathique banlieue de Sacramento sont présentées en même temps que ses réflexions désabusées en voix hors champ.

Non, il n’est pas heureux. Lorsqu’il contemple sa vie, il ne voit qu’un échec. Pire, une absence de réussite, de projets, de rêves. Son existence est désormais «un plateau» comme il se plaît à l’expliquer à Melanie. La seule chose qu’il peut espérer est la mort des parents de sa femme afin de toucher une somme d’argent. Non seulement Brad est aigri, mais il est cynique.

Cette absence de réussite se manifeste également lorsqu’il se compare à ses anciens amis d’université. Craig Fisher (Michael Sheen) a été conseiller à la Maison-Blanche et effectue de fréquents passages au petit écran à titre d’expert, Jason Hatfield (Luke Wilson) est devenu immensément riche après avoir créé un fonds d’investissement et Billy Wearsiter (Jemaine Clement) a pris sa retraite à 40 ans et se la coule douce à Hawaï après avoir vendu sa «start-up».

Lorsque Brad se rend à Boston avec Troy dans le but de visiter des universités, dont la prestigieuse Harvard où le jeune musicien prodige a des chances d’être admis, cette aigreur devient une jalousie non dissimulée. Jaloux de son fils? Oui, Brad est à ce point obnubilé par sa petite personne qu’il en perd – à une exception près – toute objectivité.

Écrit et réalisé par Mike White (créateur de la série «Enlightened» diffusée au réseau HBO), «Brad’s Status» est à la fois une étude sociologique et une étude psychologique. La fameuse génération X – celle coincée entre les baby-boomers et les milléniaux – arrive à la cinquantaine. Née avant Internet et les réseaux sociaux, elle a eu à affronter les crises économiques et les restructurations en série. A-t-elle l’impression d’avoir tiré son épingle du jeu? A-t-elle le sentiment d’avoir accompli ce qu’elle voulait? Que reste-t-il de son enthousiasme et de son idéalisme d’antan?

Mike White et Ben Stiller n’ont pas la prétention d’apporter une réponse à ces questions existentielles et c’est pourquoi, dès la mi-course, «Brad’s Status» s’essouffle, laissant le spectateur avec le désagréable sentiment d’avoir tourné en rond pendant 102 minutes.

