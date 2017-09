Ce chien paie ses friandises avec de vrais dollars

Pourquoi faire des petits tours quand on peut payer pour ses friandises avec des billets? C’est ce qu’a compris Holly, un labrador noir devenu très doué pour accumuler de l’argent.

«Ça a commencé quand Holly n’était qu’un chiot, a expliqué Casi Cook, qui a adopté Holly, au site The Dodo. Elle a pris l’habitude de voler des choses dans nos sacs, dont des billets. Et au lieu de la poursuivre dans toute la maison pour les récupérer, on essayait de la soudoyer avec des friandises.»

La chienne a vite compris qu’en échange d’un dollar, elle pouvait donc récupérer des biscuits. En plus des billets qu’on lui donne, Holly aime voler des billets. Selon ses propriétaires, elle aurait déjà 87 dollars dans sa tirelire personnelle.

Holly a également compris qu’un billet déchiré n’avait plus de valeur et prend donc soin de sa fortune!