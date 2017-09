Dave Grohl craint que Foo Fighters ne devienne un groupe du passé

Dave Grohl a fondé le groupe Foo Fighters en 1994, et avec ses camarades et ils ont sorti neuf albums, dont «Concrete and Gold», disponible depuis la mi-septembre. Alors que le succès des Foo Fighters dure depuis deux décennies, le musicien de 48 ans s’efforce de rester moderne.

«J'aime toujours voir de nouveaux groupes. Je pense qu'il y a une nouvelle génération qui attend juste de sortir, a-t-il déclaré au magazine Rolling Stone. J'ai toujours eu peur de devenir un groupe du passé. Je pense que nous devons faire nos preuves constamment pour rester un groupe à suivre.»

Pour «Concrete and Gold», les Foo Fighters ont recruté le producteur Greg Kurstin. Et le guitariste du groupe, Chris Shiflett, a été ravi de le voir réaliser certaines idées de Dave Grohl, dont les singles «Run» et «The Sky Is a Neighborhood».

«Il y a beaucoup de choses sur ce disque qui étaient dans la tête de Dave depuis longtemps, les voix qui se superposent et les contre-mélodies et tout ça», a-t-il expliqué. Le bassiste Nate Mendel a ajouté : «C'était cool de voir Dave lâcher prise et d’avoir quelqu’un pour produire vraiment le disque».

Alors que sa musique l'a élevé au rang de star internationale, Dave Grohl a également partagé pendant l'interview qu'il n'était plus la seule star de sa famille. Sa mère Virginia Hanlon Grohl a récemment publié un livre intitulé «From Cradle to Stage: Stories from the Mothers Who Rocked and Raised Rock Stars» («Du berceau à la scène : Histoires de mères qui ont bercé et élevé des rock stars»), dans lequel elle a interviewé les mères d'autres artistes célèbres.

«Ma mère est maintenant complètement prise dans l'industrie de la musique, a déclaré Dave Grohl. Elle sort des trucs du style: "Je ne peux pas parler, j'ai une conférence au téléphone avec Live Nation!"»