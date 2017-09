«Et les mistrals gagnants»: droit au cœur

En choisissant le sujet des enfants gravement malades, Anne-Dauphine Julliand, auteure de «Deux petits pas sur le sable mouillé» et «Une journée particulière», continue d’explorer cette thématique.

Mère de deux fillettes mortes d’une leucodystrophie métachromatique, la journaliste et écrivaine, désormais documentariste, signe ici une œuvre forte et inoubliable.

Ils ont tout au plus 9 ans et sont tous atteints d’une maladie mortelle. Ils s’appellent Ambre, Camille, Charles (et son ami Jason), Imad et Tugdual. Ils sont tous conscients de leur maladie. Leurs afflictions? Hypertension artérielle pulmonaire, neuroblastome, insuffisance rénale, épidermolyse bulleuse. Certains prononcent ces mots, d’autres non. Mais tous possèdent cette philosophie lumineusement simple des enfants, dépouillée d’artifices.

Les soins qu’ils requièrent sont toujours lourds et souvent douloureux. Comment ne pas éprouver un énorme pincement au cœur en voyant Imad, 6 ans, avoir peur lorsque sa mère doit lui installer sa sonde nasale? Comment ne pas se crisper de souffrance en assistant au bain de Charles, 9 ans, dont l’épidermolyse bulleuse lui provoque des plaies sur le corps qu’il faut panser avec délicatesse? Comment ne pas arrêter de respirer en entendant Ambre, 9 ans, expliquer que le sac à dos à l’effigie de la Fée clochette qu’elle porte constamment contient une pompe reliée à son cœur? Comment ne pas avoir envie de faire un câlin à Camille, 5 ans et demi, lorsqu’il décrit les effets de sa morphine quotidienne? Comment ne pas rire avec Tugdual, 8 ans, quand il rétorque à sa grand-mère, qui souhaiterait qu’il se mette à la guitare, qu’il ne peut pas tout faire puisqu’il joue déjà du piano?

La leçon des enfants est immense, leurs paroles – et celles de leurs proches et du personnel soignant – résonnent bien après le visionnement. Comme Camille articulant le terme «scintigraphie», comme la mère d’Ambre prononçant sereinement les mots «fin de vie», comme la fillette parlant du bonheur et de sa passion pour le théâtre, comme Tugual expliquant que «quand on est malade, ça n’empêche pas d’être heureux», comme Imad et son «c'est pas grave, c'est la vie!», comme Charles et sa visite du chantier d’un paquebot.

Car ces enfants vivent. Intensément. Passionnément. Ils jouent au soccer, au piano, cultivent des fleurs, apprennent les répliques d’une pièce de théâtre, s’amusent avec leurs amis, visitent une caserne de pompiers. Ils vont à l’essentiel et parlent, les yeux plantés droit dans l’objectif.

Anne-Dauphine Julliand a filmé les enfants à leur niveau, avec une seule caméra, en leur demandant de ne jamais oublier sa présence. «Et les mistrals gagnants» devient donc un témoignage sans fard, une sorte de testament (Camille est mort depuis le tournage) bouleversant.

