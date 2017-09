La GRC rendra de précieux objets aux Métis

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a signé samedi un accord avec les Métis à qui elle rendra des objets ayant appartenu à leur nation et à leur grand leader politique, Louis Riel.

L’entente a été ratifiée lors de l'assemblée générale annuelle de la Manitoba Metis Federation (MMF) qui se tenait à Winnipeg.

La GRC reconnait ainsi l’importance de ces objets pour la population métisse et a assuré sa pleine collaboration avec la MMF et le Ralliement national des Métis (RNM) pour leur rapatriement.

«La GRC a à cœur la réconciliation avec les autochtones. Louis Riel, qui a lutté toute sa vie pour défendre les droits sociaux, culturels et politiques des Métis, a joué un rôle marquant dans l'histoire de la Confédération canadienne» a déclaré le sous-commissaire Kevin Brosseau de la GRC.

«Le rapatriement de ces objets est important pour les Métis et je suis heureux d'avoir conclu un accord faisant en sorte que ces objets historiques demeureront accessibles au public.»

Parmi les objets associés à Louis Riel, il y a notamment un crucifix, un couteau ainsi qu’un recueil de poésie. Ces articles sont présentement exposés au Centre du patrimoine de la GRC à Régina, en Saskatchewan.

L'entente prévoit que le Centre du patrimoine de la GRC gardera les objets jusqu'à ce que la Nation métisse décide d’un endroit pour les exposer. Le transfert officiel se fera dans les deux prochaines années.

«Le rapatriement des objets personnels de notre chef respecté Louis Riel est un premier pas vers la réconciliation entre la Nation métisse et la GRC. Nous accueillons favorablement ce geste», a commenté Clément Chartier, président du RNM.

«Je me réjouis de l'accord signé par la GRC, la Manitoba Metis Federation et le Ralliement national des Métis pour le retour des objets de Louis Riel à la Nation métisse», a pour sa part indiqué Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord.

«Champion défenseur des droits des minorités et fondateur du Manitoba, Louis Riel était un grand leader fermement résolu à protéger les droits des Métis. Le fait de leur rendre ces objets est un pas important dans la réconciliation avec la Nation métisse», a-t-elle dit.