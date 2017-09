«La Voix Junior»: Des surprises pour tous

À la veille de la première émission de la seconde saison de «La Voix Junior», Charles Lafortune et Stéphane Laporte confirment que de nombreuses surprises attendent autant les jeunes candidats que les téléspectateurs.

Depuis l’automne dernier, les jeunes savent désormais comment fonctionne l’émission et ce qui les attend lorsqu’ils sont sélectionnés pour les auditions à l’aveugle. «C’est plus facile pour eux, mais aussi pour leurs parents, a expliqué l’animateur Charles Lafortune. Ils ont vu que les enfants étaient bien accueillis et qu’on voulait que ce soit une expérience positive. Il y avait donc moins d’appréhension. Ils avaient plus l’impression d’être dans un trip de gang de musique que dans un concours.»

L’animateur s’est d’ailleurs beaucoup investi pour tenter de faire découvrir l’univers et la personnalité de chacun des candidats. «Je pense m’être essayé à tout ce qui passionne ceux qui sont venus faire les auditions à l’aveugle. J’ai joué au pingpong et au tennis, j’ai fait du combat médiéval, j’ai été gardien de soccer contre une fille qui frappait son ballon vraiment trop fort, j’ai mangé des gâteaux en forme de hamburgers...» Mais si les candidats ont fait transpirer l’animateur, il leur avait aussi réservé quelques surprises en retour avec des vidéos d’encouragement de leurs idoles. «On a des messages qui proviennent de partout pour encourager les jeunes avant leur audition, a affirmé le producteur exécutif, Stéphane Laporte. On a notamment will.i.am du groupe Black Eyed Peas, mais aussi d’autres personnalités comme 2Frères, le hockeyeur Jonathan Drouin, Kain et même Chris Martin de Coldplay!»

Diversité culturelle

Un grand nombre de nationalités sont représentées par les candidats qui vont tenter leur chance aux auditions à l’aveugle, cette saison. «Ils sont représentatifs du Québec d’aujourd’hui, ils sont à l’image de la société québécoise, a indiqué Stéphane Laporte. Ils nous montrent aussi que ça fonctionne. C’est même un cours qu’ils nous donnent sur la manière de vivre ensemble, de bien être ensemble. Ils sont tous unis par la même passion.»

Cette diversité amène nécessairement un éventail musical impressionnant, qui va aller de «Passe-Partout» à «Despacito», en passant par le rap, le hip-hop et la grande chanson française. «Cette diversité passe par des duos et, cette année, il y a même un trio qui va se présenter aux auditions à l’aveugle, a révélé l’animateur. C’est exceptionnel, car il n’y a jamais eu ça dans aucune version de «La Voix» à travers le monde.»

Par contre, comme dans l’émission «La Voix», des candidats vont s’essayer pour une seconde fois. «Je peux même dire que ce sont des retours spectaculaires, a affirmé Charles Lafortune. Je pense notamment à un jeune pour lequel ça n’avait pas fonctionné la première fois et qui arrache tout cette année. Avant de monter sur scène, il m’a avoué qu’il ne s’était pas assez préparé l’an dernier, mais que cette fois-ci, il s’était pris en main. Sa prestation est hallucinante.»

Candidats différents

La diversité des candidats inclut aussi de jeunes candidats différents. «Cette année, on a quelqu’un qui doit vivre avec un handicap qui se présente aux auditions à l’aveugle, a dévoilé Charles Lafortune. C’est très inspirant pour tout le monde, car souvent ces personnes sont mises à l’écart ou sont prises en pitié et surprotégées. Les gens ont un rapport différent avec elles. À l’audition à l’aveugle, les coachs ne voient rien à l’avance, donc ils jugent seulement le talent.» Sans préciser quel handicap ni si le jeune va être sélectionné, l’animateur avoue que c’était très touchant de l’avoir sur le plateau.

«Les enfants donnent des leçons de courage et de détermination et aident à nous rendre meilleurs, a précisé le producteur. On leur donne la chance de montrer la force et la grandeur qu’ils ont en eux.»

Tout le monde gagne

Comme l’an dernier, tous les jeunes qui participent aux auditions à l’aveugle vont se retrouver pour un spectacle à la fin de la saison. «Ce qui fédère les jeunes dans ce projet, a insisté Stéphane Laporte, c’est que tout le monde fait partie de l’aventure et ils vont tous faire partie de spectacles à la fin. C’est un feu roulant de bonheur!»