«Lâchés lousses»: 15 secrets sur l’émission de l’heure

Impossible de ne pas tomber sous le charme de la toute nouvelle émission «Lâchés Lousses», avec le charismatique animateur Charles Lafortune, l’énigmatique fascinateur Messmer, et leurs candidats sous hypnose complètement hilarants. Voici 15 secrets sur cet irrésistible jeu-variété.

1. Après les enregistrements, Charles souhaiterait être hypnotisé par Messmer. «Ce sera peut-être un peu plus long, mais je suis certain que Messmer viendra à bout de ma résistance à l’hypnose.»

2. «De 10 à 15 % des gens sont très réceptifs à l’hypnose. Lors des auditions, j’ai vu 1 200 personnes à Québec et à Montréal. De ce nombre, j’en ai retenu 180 pour des tests plus poussés, afin de dénicher la crème de la crème. Les 40 candidats qui participent à «Lâchés Lousses» tombent sous hypnose en une fraction de seconde!» explique Messmer.

3. «You’re Back in the Room» est un concept britannique qui a été adapté pour neuf marchés jusqu’à présent: l’Angleterre, les États-Unis, la Hollande, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Colombie, la France, la Slovénie et le Québec. «Les gens de la BBC, qui étaient présents aux premiers tournages, étaient extrêmement contents de l’adaptation québécoise. Nous avons “pimpé” quelques segments du show, à un point tel qu’ils sont repartis chez eux avec des notes, pour modifier leur propre émission!» souligne Charles Lafortune, animateur et producteur.

4. «Je ne suis pas très réceptif à l’hypnose, dit Charles, ce qui est une bonne chose, puisque j’anime «Lâchés Lousses». La dernière chose que je veux, c’est m’endormir sur le plateau! Il faut dire aussi que j’évite de croiser le regard perçant de Messmer lorsqu’il hypnotise les participants.»

5. «Preuve qu’on est amis: je connais le vrai nom de Messmer, mais je ne le dirai jamais à personne! Pour moi, il est Messmer, dans la vie comme à l’écran!» révèle Charles en riant.

6. «Les participants de «Lâchés Lousses» doivent réaliser un défi, mais je leur complique la tâche en leur induisant des contraintes, grâce à l’hypnose. Durant l’enregistrement, les participants sont dans un état de conscience qui se rapproche du sommeil. Lorsque je les ramène à la réalité, ils ont l’impression d’avoir rêvé, tout simplement», précise Messmer.

7. «Je suis chanceux de travailler avec l’hypnotiseur le plus rapide du monde! Pour vous donner une idée: Anthony Cools, un hypnotiseur à l’affiche présentement à Las Vegas, endort les volontaires qui montent sur scène en 45 minutes. Messmer, lui, le fait dans les coulisses du plateau de «Lâchés Lousses» en moins d’une minute!»

8. «Les participants de «Lâchés Lousses» ne sont pas des acteurs et on ne leur donne pas de textes à apprendre: tout ce que vous voyez est vrai. Je n’aurais jamais animé une émission où les participants font semblant d’être sous hypnose. Pour moi, l’hypnose est aussi vraie que le ciel est bleu», affirme Charles Lafortune.

9. «Ce qui me fascine le plus chez Messmer, c’est qu’il peut faire entrer et sortir les participants de leur état hypnotique à sa guise, et ce, en quelques secondes! Comme s’il avait un interrupteur. Très peu d’hypnotiseurs sont capables de faire une telle chose.»

10. Une fois que Messmer a pris le temps de bien faire la connexion avec les candidats, l’hypnose est instantanée. Et ça reste pour la vie! Messmer pourrait recroiser les participants dans cinq ans et les plonger dans un état hypnotique d’un seul mot» explique Charles.

11. «Une fois l’enregistrement terminé, j’éveille les participants et tout est terminé. Mais il se pourrait qu’un participant retombe dans un état hypnotique en regardant l’émission, à la seule écoute de ma voix, car nous avons choisi des participants très sensibles à l’hypnose, explique Messmer. Cela dit, il n’y a aucun danger! Au pire, le participant fera semblant de faire un gâteau dans son salon et il s’éveillera de lui-même assez rapidement, puisque je ne suis pas sur place pour faire la suggestion mentale.»

12. «On pourrait penser que l’hypnose fonctionne sur des gens soumis, influençables. Mais à ma grande surprise, les candidats les plus sensibles sont des gens extrovertis, qui ont de la drive», spécifie le fascinateur.

13. «Charles et moi, nous nous connaissions un peu avant de travailler ensemble; nous nous étions déjà croisés à quelques reprises lors de différents événements. La semaine précédant le tournage, nous avons brunché ensemble pour apprendre à mieux nous connaître. Et aujourd’hui, après avoir enregistré 10 émissions, je peux dire qu’on est amis!»

14. «Bellair, mon amoureuse, m’assiste lors de mes spectacles, et elle me donne un coup de main également sur le plateau de «Lâchés lousses». Elle assiste même aux tournages avec notre petite fille, Soleil, née en mai dernier. Il arrive régulièrement que des gens sensibles à l’hypnose s’en-dorment en studio. Certains commencent même à faire, dans la salle, les numéros que je propose aux candidats sur scène. Bellair est donc là pour les ramener à un état d’éveil, histoire de ne rien manquer du tournage auquel ils sont venus assister!»

15. Durant les journées de tournage, il y a parfois des pauses, alors Messmer sort les participants de leur état hypnotique. «Sinon, sur le plateau, lors d’un changement de décor, par exemple, les participants sont maintenus en état d’hypnose. Cela dit, il n’y a pas une limite de temps après laquelle l’hypnose s’estompe. Ça peut durer des heures, des jours même. Je l’ai fait avec le chanteur Maxim Landry dans le cadre de «Messmer: Drôlement mystérieux». Il a passé 36 heures consécutives en état d’hypnose, le temps de prendre l’avion et de se rendre à Paris à son insu!» explique Messmer.

«Lâchés lousses», mardi 19 h, à TVA.